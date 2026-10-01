"Бояться - нормально": Ева Коршик ответила на хейт по поводу ее реакции на звук ракеты

Блогерша Ева Коршик ответила на комментарии под видео, на котором она испугалась звука ракеты. Фрагмент из интервью стал мемом, а некоторые пользователи стали его критиковать. Блогерша объяснила, почему так реагирует, и подчеркнула, что страх - это нормальная реакция психики.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее Instagram .

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По словам Евы, фрагмент интервью набрал почти 2 миллиона просмотров на ее странице и еще около миллиона - в TikTok. После этого видео с ее реакцией начали активно распространять и превращать в мемы.

Под роликом появились комментарии, что автор "никогда не видела ракет", живет за границей и редко бывает в Украине.

"Когда видео попадает на более широкую аудиторию, встречаются дебильные комментарии. Но я их хочу обсудить как никогда", - сказала Ева.

Что ответила блоггерша

Прежде она подчеркнула, что такая реакция на звук ракеты является нормальной для психики. Также напомнила, что ежемесячно бывает в Киеве, где проводит около недели времени, и живет в тех же реалиях, что и украинцы, хоть и "не в полном объеме".

Кроме того, Ева Коршик родом из Луганской области. По ее словам, в 2014-2016 годах там не было ни ПВО, ни телеграмм-каналов с предупреждениями об опасности.

История, изменившая ее навсегда

Ева вспомнила случай, который сильно повлиял на нее. Ракета попала в соседний дом, и взрывная волна вместе с обломками отбросила ее на пол. Стекло разлетелось по комнате.

"Я добежала до "безопасного" коридора. Пока раздались последние взрывы, нужно было прийти в себя, была истерика. Меня успокаивали родители", - рассказала она.

После этого семья несколько дней спала, закрыв окна одеялами, хотя на улице уже было холодно. В окне, возле которого Ева сидела за компьютером, застрял обломок. Когда его доставали, он был еще немного теплым.

"У нас просто слезы радости от того, что я осталась жива", - вспомнила она.

"Бояться - нормально"

По словам блоггерши, после пережитого она до сих пор остро реагирует на взрывы и звуки ракет. Однако в то же время Ева подчеркнула, что не оправдывается.

"Бояться - это нормально. И то, что люди некоторые уже не боятся, - это очень страшно и это ненормально. Услышьте меня, пожалуйста. И я не хочу вообще в своей жизни видеть подобные комментарии от недолгих людей, которые пытаются былить людей за страхи", - сказала она.