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Главная Люди "Бояться - нормально": Ева Коршик ответила на хейт по поводу ее реакции на звук ракеты
Люди 01 октября 2026 · 13:42
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"Бояться - нормально": Ева Коршик ответила на хейт по поводу ее реакции на звук ракеты

Блогерша рассказала об обстреле, после которого не может спокойно реагировать на подобное
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Бояться - нормально": Ева Коршик ответила на хейт по поводу ее реакции на звук ракеты

Ева Коршик и Анастасия Ткаченко (коллаж: Styler)

Блогерша Ева Коршик ответила на комментарии под видео, на котором она испугалась звука ракеты. Фрагмент из интервью стал мемом, а некоторые пользователи стали его критиковать. Блогерша объяснила, почему так реагирует, и подчеркнула, что страх - это нормальная реакция психики.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее Instagram.

Что произошло после интервью с Настей Ткаченко

По словам Евы, фрагмент интервью набрал почти 2 миллиона просмотров на ее странице и еще около миллиона - в TikTok. После этого видео с ее реакцией начали активно распространять и превращать в мемы.

Под роликом появились комментарии, что автор "никогда не видела ракет", живет за границей и редко бывает в Украине.

"Когда видео попадает на более широкую аудиторию, встречаются дебильные комментарии. Но я их хочу обсудить как никогда", - сказала Ева.

Что ответила блоггерша

Прежде она подчеркнула, что такая реакция на звук ракеты является нормальной для психики. Также напомнила, что ежемесячно бывает в Киеве, где проводит около недели времени, и живет в тех же реалиях, что и украинцы, хоть и "не в полном объеме".

Кроме того, Ева Коршик родом из Луганской области. По ее словам, в 2014-2016 годах там не было ни ПВО, ни телеграмм-каналов с предупреждениями об опасности.

История, изменившая ее навсегда

Ева вспомнила случай, который сильно повлиял на нее. Ракета попала в соседний дом, и взрывная волна вместе с обломками отбросила ее на пол. Стекло разлетелось по комнате.

"Я добежала до "безопасного" коридора. Пока раздались последние взрывы, нужно было прийти в себя, была истерика. Меня успокаивали родители", - рассказала она.

После этого семья несколько дней спала, закрыв окна одеялами, хотя на улице уже было холодно. В окне, возле которого Ева сидела за компьютером, застрял обломок. Когда его доставали, он был еще немного теплым.

"У нас просто слезы радости от того, что я осталась жива", - вспомнила она.

"Бояться - нормально"

По словам блоггерши, после пережитого она до сих пор остро реагирует на взрывы и звуки ракет. Однако в то же время Ева подчеркнула, что не оправдывается.

"Бояться - это нормально. И то, что люди некоторые уже не боятся, - это очень страшно и это ненормально. Услышьте меня, пожалуйста. И я не хочу вообще в своей жизни видеть подобные комментарии от недолгих людей, которые пытаются былить людей за страхи", - сказала она.

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