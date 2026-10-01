После разрыва с Parfeniuk: Симбочка ответила, помогает ли певец содержать дочь (видео)

Блогерша Симбочка (Карина Кучменко) рассказала об изменениях в отношениях с бывшим женихом , певцом Ильей Парфенюком, известным как Parfeniuk. А также поделилась другими подробностями своей новой жизни.

Styler со ссылкой на интервью Маше Ефросининой рассказывает, что Симбочка сказала об участии бывшего в жизни дочери и как изменилась ее личная жизнь.

Помогает ли Parfeniuk с дочерью и финансово

По словам звезды Tik-Tok, сейчас певец чаще проводит время с Софией, чем раньше. В то же время, она считает, что дочь пока не до конца осознает роль отца в своей жизни.

"Соня знает, что есть папа, но не чувствует, кто такой папа", - объяснила блогерша.

Она предполагает, что с взрослением ребенка Илье будет проще проводить с ней больше времени, в том числе забирать на выходные.

Карина также подтвердила, что Илья сейчас чаще помогает финансово. По ее словам, она может обратиться к нему, если не хватает средств на няню, и он может перевести деньги.

"Илья, мне здесь не хватает на няню, помоги", - привела пример Симбочка. Она добавила, что певец может перевести тысячу долларов, ведь примерно столько стоит неделя работы няни.

В то же время точной суммы, которую Parfeniuk тратит на дочь, блогерша все же не назвала, хотя раньше она заявляла, что он не помогал им финансово.

Почему Симбочка не хочет показывать нового любимого

Симбочка также призналась, что сейчас влюблена и счастлива. Однако после опыта публичных отношений она решила не раскрывать подробности нового романа.

"Что-то личное уже как полгода есть… Коротко могу сказать: счастлива. Влюблена. Но на этот раз не хочу, чтобы что-то всплыло в Сеть. Счастье любит тишину. Делаю выводы", - поделилась она.

Карина лишь заметила, что регулярно ездит к избраннику в Одессу и хорошо ладит с его мамой.

Как завершились отношения с Parfeniuk

Симбочка и Илья Парфенюк были вместе около двух лет. В июле 2023 года пара обручилась, а в марте того же года у них родилась дочь София. О расставании они сообщили в ноябре 2024 года.

Блогерша призналась, что ей было сложно принять разрыв и то, что бывший избрал другую девушку. Впоследствии она смогла отпустить прошлые отношения и, по ее словам, через два года разлюбила Илью.

В то же время, найти общий язык после расставания им было непросто.

"Я искренне относилась к нему. Нам не удалось ни разу найти связь. Очень часто пыталась, клянусь. Мы до сих пор так и не пообщались. Я просто "схавала". Если не могу изменить ситуацию, то я меняю свой взгляд на нее. Возможно, мы действительно были чужими людьми друг для друга", - резюмировала Симбочка.