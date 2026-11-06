"МастерШеф" вместо лечения в госпитале: ДБР сообщило о подозрении военной из-за 250 тысяч гривен

Участница "МастерШеф" Виктория Кузнецова, служащая в Воздушных силах ВСУ, получила подозрение от ДБР. По данным следствия, во время официального лечения она принимала участие в съемках шоу и получала денежное обеспечение, из-за чего государство якобы потеряло почти 250 тысяч гривен.
Styler рассказывает, что известно о деле и как его прокомментировали в военной части.
Что известно о подозрении Виктории Кузнецовой
По информации ДБР, с апреля по август 2025 года старшая лейтенантка ВСУ официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако, как утверждают следователи, фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы.
В частности, женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась собственными делами и принимала участие в съемках кулинарного шоу "МастерШеф".
При этом командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей денежное обеспечение. По подсчетам следствия, в результате этого государство понесло убытки почти на 250 тысяч гривен.
Военнослужащие сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- ч. 4 ст. 409 - уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;
- ч. 3 ст. 190 - мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб.
Досудебное расследование продолжается.
Что объяснили в 15-й бригаде транспортной авиации
В свою очередь в пресс-службе 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Виктория Кузнецова, участница "МастерШеф", сейчас проходит военную службу в их подразделении.
По словам представителей бригады, во время съемок проекта, продолжавшихся с мая по август 2025 года, офицерша официально находилась на лечении в военном госпитале Днепра и продолжала получать денежное обеспечение.
В воинской части также рассказали, что после выхода первого промовидео шоу командование инициировало служебное расследование.
"Из материалов служебного расследования следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра активно участвовала в съемках телешоу в городе Киеве, не сообщив об этом установленным порядком военное руководство", - отметили в посте.
Все материалы служебного расследования передали в территориальное подразделение ДБР.
Что будет дальше
В Государственном бюро расследований продолжают устанавливать все обстоятельства дела и возможных участников. В частности, следователи проверяют, могли ли должностные лица военно-медицинского учреждения способствовать оформлению документов о стационарном лечении без фактического нахождения офицерки в больнице.
Разоблачение состоялось во взаимодействии со Службой безопасности Украины. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.
Следует заметить, что, согласно действующему законодательству, в частности в соответствии с Конституцией Украины, Кузнецова считается невиновной, пока ее вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Напомним, как судья "МастерШеф" Владимир Ярославский объяснил, при каких условиях способен покинуть кулинарное шоу.