Назар Грабар рассказал, почему уволился из ВСУ и какие выплаты получает как ветеран войны

Украинский танцовщик, модель и актер Назар Грабар, служивший в Вооруженных силах Украины , рассказал об увольнении из армии и финансовой поддержке, получаемой от государства как ветеран войны. По его словам, после потери близкого родственника он оказался перед непростым выбором: оставаться на службе или возвращаться к гражданской жизни.

Увольнение из рядов ВСУ

Решение об уходе из службы для Назара было связано с личными обстоятельствами. Актер пояснил, что после принятия закона, предусматривающего возможность увольнения из-за потери близкого родственника, он получил такую возможность. В то же время, окончательный выбор был непростым: командование хотело, чтобы он остался, а мама настаивала на возвращении.

"Я ветеран. Ветеран - это участник боевых действий. Когда вышел закон об утрате родственника, тогда меня уволили. Я еще думал, что мне делать: оставаться или нет. Мама, конечно, сказала мне нет, ни в коем случае. Комбат хотел, чтобы я остался, командир роты сказал мне, что ты все", - рассказал он.

Какие выплаты Назар Грабар получает как ветеран войны

Несмотря на статус ветерана, Грабар признался, что не оформлял пенсию или отдельные выплаты, связанные с ранением или участием в боевых действиях. По его словам, сейчас он пользуется только определенной коммунальной льготой.

Танцор также предположил, что мог сам не предоставить необходимые документы для получения помощи. Он знает о существовании разных программ поддержки ветеранов, однако не разбирался в них подробно.

"Нет (пенсию не получаю - ред.). Возможно, я не подавался. Не получаю ни за ранения, ни за ветеранство. Хотя 500 с чем-то гривен мне приходит ежемесячно скидка на коммуналку. Я, возможно, никогда этим не занимался, но есть много программ, которые могут помогать ветеранам. Я просто неквалифицированный в этом вопросе", - объяснил актер.

Что еще известно о службе Назара Грабара

После начала полномасштабной войны Грабар добровольно присоединился к войску вместе с братом Ильей. Сначала они служили в Закарпатской территориальной обороне, а затем перевели в Вооруженные силы Украины. Модель прошел путь от стрелка и гранатометчика до командира штурмового отделения. Во время службы он получил позывной "Рейнджер" - из-за увлечения тактикой американских рейнджеров и постоянно читавшего военным пособием.

Грабарь также получил почетный нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "Сталевий хрест". На фронте он получил обломочное ранение в грудь, после чего проходил эвакуацию и восстановление. В то же время, актер использовал свою медийность, чтобы помогать собратьям: благодаря сборам в соцсетях удалось приобрести два пикапа для подразделения. Один из них впоследствии использовался для эвакуации самого Назара после ранения.

Во время службы Грабар также публиковал юмористические видео в TikTok. Он объяснял, что это помогало отвлечься от тяжелых фронтовых будней, поддерживать настроение и себе, и побратимов.