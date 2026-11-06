Назар Грабар объяснил, почему не берется оценивать двуязычную позицию Светланы Лободы

Актер, модель и военнослужащий ВСУ Назар Грабар рассказал, как сейчас складываются его отношения со Светланой Лободой. Ранее он публично поддерживал артистку, несмотря на критику из-за ее двуязычной позиции и выпуска музыки как на украинском, так и на русском языках.

Общение со Светланой Лободой

Во время разговора Алина Доротюк спросила у военного, как он относится к нынешней позиции артистки. Ведь мнения украинского общества насчет Лободы разделились: одни продолжают ее поддерживать и ходят на концерты, другие же критикуют за двуязычие и считают такую позицию недопустимой во время войны.

Грабар ответил, что не может однозначно оценивать действия певицы, поскольку не знает, чем она живет сейчас и каких взглядов придерживается.

"В последний раз мы с ней общались так, чтобы именно общаться, наверное, больше двух лет назад. Да, поздравляем друг друга с днем рождения - это, типа, единственная коммуникация. Не знаю, какая у нее позиция, если честно, поэтому не могу осуждать или защищать. Не знаю, если честно", - обьяснил Назар.

Почему Назар Грабар раньше поддерживал Лободу

В начале полномасштабного вторжения Грабар добровольно вступил в ряды ВСУ. Военный получил ранение, а на фронте потерял брата Илью. Несмотря на личную трагедию, он не раз публично высказывался в поддержку Светланы Лободы, когда артистка сталкивалась с волной критики.

Назар отмечал, что певица помогает украинской армии, причем значительную часть этой поддержки не афиширует. По его словам, Лобода финансово приобщается к нуждам военных, покупает автомобили для эвакуации раненых, а также одной из первых поддержала его семью после гибели брата.

Именно это на тот момент и послужило причиной, почему актер призвал не переходить границу в критике артистки и учитывать ее помощь Украине.