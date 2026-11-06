Назар Грабар пояснив, чому не береться оцінювати двомовну позицію Світлани Лободи

Актор, модель і військовослужбовець ЗСУ Назар Грабар розповів, як нині складаються його стосунки зі Світланою Лободою. Раніше він публічно підтримував артистку, попри критику через її двомовну позицію та випуск музики як українською, так і російською мовами.

Styler з посиланням на свіже інтерв'ю знаменитості журналістці Аліні Доротюк розповість про це детальніше.

Спілкування зі Світланою Лободою

Під час розмови Аліна Доротюк запитала військового, як він ставиться до нинішньої позиції артистки. Адже думки українського суспільства щодо Лободи розділилися: одні продовжують її підтримувати і ходять на концерти, інші ж - критикують за двомовність і вважають таку позицію неприпустимою під час війни.

Грабар відповів, що не може однозначно оцінювати дії співачки, оскільки не знає, чим вона живе зараз і яких поглядів дотримується.

"Останній раз ми з нею спілкувалися так, щоб саме спілкуватися, напевно, більше ніж два роки тому. Так, вітаємо одне одного з днем народження - це, типу, єдина комунікація. Не знаю, яка у неї позиція, якщо чесно, тому не можу засуджувати чи захищати. Не знаю, якщо чесно", - пояснив Назар.

Чому Назар Грабар раніше підтримував Лободу

На початку повномасштабного вторгнення Грабар добровільно вступив до лав ЗСУ. Військовий отримав поранення, а на фронті втратив брата Іллю. Попри особисту трагедію, він неодноразово публічно висловлювався на підтримку Світлани Лободи, коли артистка стикалася з хвилею критики.

Назар наголошував, що співачка допомагає українській армії, причому значну частину цієї підтримки не афішує. За його словами, Лобода фінансово долучається до потреб військових, купує автомобілі для евакуації поранених, а також однією з перших підтримала його родину після загибелі брата.

Саме це на той момент і стало причиною, чому актор закликав не переходити межу в критиці артистки та враховувати її допомогу Україні.