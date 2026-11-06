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Гороскопи 06 листопада 2026 · 09:18

Що означає кров уві сні: тлумачення Міллера, Задкієля та народних вірувань

Такий сон може налякати навіть після пробудження, але його значення залежить від подробиць і не завжди пов'язане з поганими подіями
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Що означає кров уві сні: тлумачення Міллера, Задкієля та народних вірувань

Кров уві сні може мати різні значення залежно від обставин сновидіння (колаж: Styler)

Сновидіння з кров'ю часто залишають після себе тривожне враження. У старовинних сонниках цей образ пов'язували з родинними зв'язками, втратами, переживаннями та навіть майбутніми змінами в житті. Водночас не всі тлумачення мають негативне значення.

Styler зібрав пояснення з відомих історичних сонників та українських етнографічних записів і з'ясував, як трактували такі сновидіння.

Що означає кров уві сні за сонником Міллера

У книзі американського автора Густава Гіндмана Міллера Ten Thousand Dreams Interpreted, виданій на початку XX століття, кров має переважно застережливе значення. Автор розглядає кілька різних сюжетів, і кожен із них має своє пояснення.

Зокрема, кров на одязі він пов'язує з недоброзичливцями, які можуть перешкоджати кар'єрному розвитку людини. Також сонник радить обережніше ставитися до нових знайомств.

Якщо сниться, що кров витікає з рани, це трактують як можливий символ переживань, проблем зі здоров'ям або труднощів у справах.

Окреме значення має кров на руках. За Міллером, такий сюжет попереджає про можливі невдачі та закликає уважніше ставитися до власних рішень і справ.

До чого сниться кров за сонником Задкієля

Інше трактування пропонує старовинна англомовна збірка The Universal Dream Book Задкіля, видана у співпраці з автором Сіблі. У ній значення сну залежить насамперед від того, де саме з'явилася кров.

Якщо людина бачить кров на собі, сонник вважає це несприятливим знаком. Якщо ж кров належить комусь іншому, укладачі пов'язують сюжет із сімейними втратами, розчаруваннями та матеріальними труднощами.

Закривавлені руки в цьому виданні також мають негативне трактування: сон нібито застерігає від необережних вчинків, якими можна завдати шкоди іншій людині.

Ці пояснення відображають доволі похмурі забобонні уявлення того часу.

Як кров уві сні тлумачили в українському народному соннику

В українській традиції кров могла мати зовсім інші значення. Це підтверджують матеріали польових етнографічних досліджень студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, зібрані в межах проєкту "Народний сонник".

Цікаво, що в різних місцевостях один і той самий сюжет тлумачили по-різному.
Наприклад, в одному із записів зі слів жительки села Буда-Макіївка власна кров, яка тече уві сні, асоціювалася з головним болем, а чужа - з невеликим прибутком для людини, якій вона належить.

В іншому етнографічному записі кров пов'язували з приїздом гостей. А жителька села Бабанка трактувала цей образ як символ збільшення родини та достатку.

Отже, в українських народних уявленнях кров не завжди була поганою прикметою. Іноді її сприймали як символ родинного зв'язку, добробуту та зустрічей із близькими.

До чого сниться кров чоловікові, жінці та дитині

У старовинних сонниках немає єдиного правила, за яким кров уві сні має різне значення залежно від статі чи віку людини. Частіше укладачі звертали увагу на обставини сновидіння.

Тому в популярних народних трактуваннях можна зустріти такі пояснення:

  • Чоловікові кров уві сні іноді пов'язують із родинними справами, суперечками або переживаннями за близьких. Власна кров може символізувати втрату сил, а чужа - зміни у справах іншої людини.
  • Жінці такий сон у традиційних тлумаченнях нерідко пов'язують із сім'єю, родичами та особистими стосунками. Кров на одязі може символізувати зустріч із близькими або новини від рідних.
  • Дитині окремих усталених народних трактувань цього сюжету немає. Тому не варто сприймати такий сон як передвістя неприємностей. Він може бути пов'язаний із враженнями, емоціями чи подіями, які дитина пережила протягом дня.

Водночас важливо пам'ятати: сонники належать до сфери народних вірувань та символічних пояснень. Наукових доказів того, що конкретний образ уві сні передбачає певну подію, немає. У медичному центрі Cleveland Clinic також наголошують, що досі не існує науково підтвердженої системи, яка пов'язувала б конкретні сюжети сновидінь із певним значенням.

Нагадаємо, до чого за популярними сонниками може наснитися жива і мертва риба - цікаві пояснення.

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