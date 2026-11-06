"МастерШеф" замість лікування у шпиталі: ДБР повідомило про підозру військовій через 250 тисяч гривень

Учасниця "МастерШеф" Вікторія Кузнєцова, яка служить у Повітряних силах ЗСУ, отримала підозру від ДБР. За даними слідства, під час офіційного лікування вона брала участь у зйомках шоу та отримувала грошове забезпечення, через що держава нібито втратила майже 250 тисяч гривень.

Styler розповідає, що відомо про справу та як її прокоментували у військовій частині.

Що відомо про підозру Вікторії Кузнєцової

За інформацією ДБР, із квітня до серпня 2025 року старша лейтенантка ЗСУ офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак, як стверджують слідчі, фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею.

Зокрема, жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й брала участь у зйомках кулінарного шоу "МастерШеф".

При цьому командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, та продовжувало нараховувати їй грошове забезпечення. За підрахунками слідства, унаслідок цього держава зазнала збитків на майже 250 тисяч гривень.

Військовослужбовиці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 4 ст. 409 - ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Досудове розслідування триває.

Що пояснили у 15-й бригаді транспортної авіації

Свою чергою у пресслужбі 15-й бригаді транспортної авіації підтвердили, що Вікторія Кузнєцова, учасниця "МастерШеф", наразі проходить військову службу у їхньому підрозділі.

За словами представників бригади, під час зйомок проєкту, які тривали з травня до серпня 2025 року, офіцерка офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі Дніпра та продовжувала отримувати грошове забезпечення.

У військовій частині також розповіли, що після виходу першого промовідео шоу командування ініціювало службове розслідування.

"З матеріалів службового розслідування випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра брала активну участь у зйомках телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво", - зазначили у повідомленні.

Вікторія Кузнєцова на "МастерШеф" (фото: stb.ua)

Усі матеріали службового розслідування передали до територіального підрозділу ДБР.

Що буде далі

У Державному бюро розслідувань продовжують встановлювати всі обставини справи та можливих співучасників. Зокрема, слідчі перевіряють, чи могли посадовці військово-медичного закладу сприяти оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування офіцерки у шпиталі.

Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Варто зауважити, що, згідно з чинним законодавством, зокрема відповідно до Конституції України, Кузнєцова вважається невинуватою, допоки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.