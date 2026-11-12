Онигири с тунцом и крем-сыром: как приготовить японскую закуску даже без света

Когда свет появляется всего на несколько часов, хочется использовать это время с пользой и приготовить что-то вкуснее обычного бутерброда. Эти онигири - именно такой вариант: сытный рис с тунцом и крем-сыром, завернутый в нори. А если успеете воспользоваться аэрогрилем, можно сделать еще и хрустящую панировку.
Как приготовить онигири без электроэнергии, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.
Онигири
Ингредиенты:
Для онигири
- Рис - 170 г
- Крем-сыр - 60 г
- Тунец в собственном соке - 100 г
- Майонез - 1 ст. л.
- Листья норы - 3 штуки
- Черный перец - по вкусу
- Соль - для варки риса
Для панировки
- Сухари панко - 50 г
- Яйцо - 1 шт.
Приготовление
Для этого рецепта я сначала промыла, а затем отварила рис до готовности в подсоленной воде.
Пока рис немного остывает, приготовим начинку. Разомните тунец вилкой, добавьте майонез и черный перец. По желанию можно добавить другие излюбленные специи.
К еще теплому рису добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Я использую именно такой способ для того, чтобы рис был клейким.
Когда готовы рис и начинка, возьмите лист нори, выложите часть риса и сформируйте основу нужной формы. В центр положите тунцевую начинку, накройте ее еще одним слоем риса и заверните нори. Можно делать треугольники, квадратики или кружочки. Я сделала квадратные.
Если все же хочется сделать блюдо горячим, то взбейте яйцо, окуните в него каждую заготовку, а затем обваляйте в панко, хорошо прижимая сухари пальцами.
Выложите онигири в аэрогриль и готовьте 10 минут при температуре 180 градусов.
Блюдо содержит рыбу, молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от состава майонеза и панко.
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