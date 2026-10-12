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Головна Корисне Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті"
Корисне 12 жовтня 2026 · 06:24
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Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті"

Розмір відшкодування залежить від вартості відправлення, характеру пошкоджень і документів, які вдалося зібрати під час отримання
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті"

Як отримати компенсацію, якщо вашу посилку пошкодили (колаж: Styler)

Отримали посилку, а всередині розбитий товар або пошкоджені речі? У такому випадку можна вимагати компенсацію від поштового оператора. Однак для цього важливо правильно зафіксувати пошкодження та подати претензію.

Як повернути гроші за зіпсоване відправлення та які правила діють в Укрпошті, Meest і "Новій пошті", розповідає Styler.

Що робити, якщо посилка прийшла пошкодженою

Як повідомляє Meest, якщо під час отримання посилки ви помітили розірвану коробку, сліди ударів або пошкоджений товар, не поспішайте забирати відправлення.

Насамперед варто перевірити вміст у присутності працівника поштового відділення. Якщо товар пошкоджений, попросіть зафіксувати це документально.

Щоб надалі претендувати на компенсацію, важливо:

  • Сфотографувати пошкоджену упаковку та сам товар.
  • Попросити працівника пошти скласти акт про пошкодження.
  • Зберегти номер накладної та документи, які підтверджують вартість речей.
  • Не викидати коробку та пакувальні матеріали до завершення розгляду претензії.
  • Подати заяву на відшкодування відповідно до правил перевізника.

Особливо важливо зафіксувати пошкодження до того, як посилку остаточно отримано. Це допоможе підтвердити, що проблема виникла під час доставки, а не після неї.

Як отримати компенсацію в "Новій пошті"

Якщо товар пошкодили під час доставки "Новою поштою", клієнт може звернутися до компанії з претензією.

У разі виявлення пошкоджень варто повідомити працівника відділення, зафіксувати стан посилки та оформити звернення.

Заяву можна подати у відділенні, телефоном або через електронні канали обслуговування.

Розмір компенсації залежить від ступеня пошкодження:

  • Якщо відправлення повністю пошкоджене, компанія передбачає відшкодування оголошеної вартості, але не більше фактичної вартості вкладення, а також повернення вартості доставки.
  • Якщо товар пошкоджений частково, розмір компенсації визначають пропорційно пошкодженій частині оголошеної вартості за погодженням із клієнтом.

Важливо, що оголошена вартість посилки впливає на максимальну суму відшкодування. Тому під час відправлення дорогих речей її не варто занижувати.

За правилами "Нової пошти", звернення щодо поштових відправлень приймають протягом шести місяців із дня їх прийняття до пересилання.

Як повернути гроші за пошкоджену посилку в Укрпошті

У "Укрпошті" також передбачене відшкодування за пошкоджені відправлення.

Якщо ви помітили проблему під час отримання, необхідно повідомити працівника відділення та попросити оформити відповідний акт.

Після цього можна подати онлайн-рекламацію на сайті Укрпошти.

У формі потрібно вказати номер відправлення, описати ситуацію та за можливості додати фотографії пошкоджень. Також можна зазначити суму бажаної компенсації та реквізити для отримання коштів.

Скільки можна отримати?

Згідно із Законом України "Про поштовий зв'язок", за часткову втрату або пошкодження зареєстрованого відправлення з оголошеною цінністю передбачене відшкодування вартості пошкодженого вкладення відповідно до опису, вартості пересилання та штраф у розмірі 50% вартості поштової послуги.

Для відправлень без оголошеної цінності діють інші правила: компенсація розраховується з урахуванням вартості доставки та маси пошкодженої частини вкладення.

Претензії щодо внутрішніх поштових відправлень можна подавати протягом шести місяців із дня відправлення.

Як отримати компенсацію в Meest

У Meest процедура відшкодування залежить від характеру пошкоджень.

Якщо під час отримання посилки ви виявили пошкодження упаковки або товару, потрібно разом із працівником компанії скласти акт. У ньому зазначають, що саме пошкоджено, стан упаковки та інші обставини.

Після цього необхідно заповнити форму претензії на сайті Meest або в мобільному застосунку.

До звернення потрібно додати фотографії пошкоджень, акт (якщо його складали) та документ, який підтверджує вартість товару.

Meest визначає такі розміри компенсації:

  • 10–20% оголошеної вартості - якщо пошкодження незначні та не впливають на працездатність товару.
  • 30–40% оголошеної вартості - якщо пошкодження суттєві або річ потребує ремонту.
  • До 100% оголошеної вартості - якщо товар неможливо використовувати, відремонтувати або продати зі знижкою. Для повного відшкодування пошкоджений товар необхідно повернути перевізнику.

За інформацією компанії, рішення щодо претензії ухвалюють протягом п'яти робочих днів після її реєстрації. Якщо компенсацію погодили, виплату здійснюють упродовж трьох робочих днів.

Якщо клієнт не погоджується з рішенням, він може подати апеляцію протягом семи робочих днів після отримання відповіді.

Коли можуть відмовити у компенсації

Навіть якщо товар приїхав пошкодженим, це не означає, що поштовий оператор автоматично поверне гроші.

Під час розгляду претензії компанія з'ясовує, за яких обставин виникли пошкодження та чи відповідає відправлення вимогам перевезення.

Наприклад, проблеми з компенсацією можуть виникнути, якщо товар був неналежно запакований або немає достатніх доказів того, що пошкодження сталося саме під час доставки.

Також значення має оголошена вартість відправлення. Якщо під час оформлення посилки її занизили, отримати компенсацію в розмірі реальної ціни товару може бути складно.

Тому найкраще перевіряти посилки безпосередньо під час отримання, а у випадку пошкоджень одразу складати акт і зберігати всі документи.

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