Маникюр на Хэллоуин-2026: забавные дизайны с пауками, летучими мышами и привидениями (фото)

В преддверии Хэллоуина-2026 самое время выбрать маникюр, который дополнит праздничный образ. Как вариант - паутина, объемные призраки, тыквы и летучие мыши, а также блестки и необычный французский маникюр.

Styler собрал подборку для тех, кто любит необычные дизайны.

Золотой шиммер с символами Хэллоуина

Если вы любите яркий маникюр, обратите внимание на дизайн с желто-золотистым лаком и мелкими блестками. Светящаяся основа создает праздничное настроение, а тематические рисунки придают образу игривости.

На ногтях можно изобразить белое привидение, золотистую тыкву с черными деталями и черные потеки. Дополнить дизайн помогут стилизованные элементы французского маникюра.

Вариант яркого маникюра (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Минималистичный френч с привидениями

Для тех, кто предпочитает лаконичный нейл-арт, подойдет необычная интерпретация французского маникюра. Вместо классической белой линии кончики ногтей оформляют в форме силуэтов привидений с маленькими черными глазами.

Такой дизайн выглядит забавно и одновременно остается сдержанным. Он подходит тем, кто хочет поддержать атмосферу праздника без слишком ярких цветов и большого количества рисунков.

Маникюр с привидениями (фото: instagram.com/samrosenails)

Готическая паутина и серебристые паучки

Паутина - один из самых выразительных мотивов для маникюра на Хэллоуин. Чтобы дизайн выглядел современно, соедините глянцевый серо-коричневый лак с прозрачно-розовой базой.

На нескольких ногтях можно нарисовать тонкую белую паутину, а остальные оставить полупрозрачными и украсить объемными серебристо-черными паучками с металлическим блеском. Контраст оттенков сделает нейл-арт выразительным, но не слишком пестрым.

Маникюр с пауками на Хэллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч с паутиной и мелкими акцентами

Еще один вариант для поклонниц нежного маникюра - французский дизайн на прозрачно-розовой основе. Кончики ногтей украшают тонкой белой паутиной, дополняя ее маленькими черными паучками.

Для дополнительного сияния можно использовать единичные золотистые и прозрачные стразы. Они будут деликатно отражать свет и подчеркнуть утонченность дизайна.

Такой маникюр сочетает праздничную тематику с элегантностью, потому подойдет тем, кто не хочет отказываться от привычного нежного оформления ногтей.

Маникюр на Хэллоуин-2026 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Серебристые 3D-призраки с розовым сиянием

Любительницам необычных текстур стоит присмотреться к маникюру с эффектом "кошачьего глаза". Его главная особенность - объемные серебристые силуэты привидений с перламутровыми бликами и нежным розовым подтоном у основания.

Благодаря сочетанию металлического блеска и розового сияния дизайн выглядит эффектно и привлекает внимание даже без большого количества дополнительных рисунков.

Такой вариант подойдет тем, кто желает сделать тематический маникюр главным акцентом праздничного образа.

Нейл-арт на Хэллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)

Яркий маникюр с разными персонажами

Если вы не можете остановиться на одном мотиве, попробуйте комбинированный дизайн. На каждом ногте можно изобразить отдельного персонажа или символ праздника: белое привидение, оранжевую тыкву "Джек-фонарь", черного кота с желтыми глазами или котел ведьмы со сваренным зельем.

Такой нейл-арт особенно понравится тем, кто любит детализированные рисунки и игривые цветовые сочетания. Изображение можно нарисовать вручную, перенести на ногти с помощью специальных наклеек или использовать технику стемпинга.

Дизайн на Хэллоуин (фото: instagram.com/pop_polished)

Миниатюрный конфетти-арт

Для тех, кто любит милые детали, подойдет маникюр с миниатюрными тематическими рисунками. На длинных ногтях миндалевидной формы можно разместить маленькие тыквы, привидений, летучих мышей, полумесяцы, звездочки и сладости.

Благодаря небольшому размеру изображений дизайн не выглядит перегруженным, даже если на каждом ногте несколько элементов. Такой вариант имеет игривый вид и позволяет объединить сразу несколько символов Хэллоуина.

Идея маникюра на Хэллоуин-2026 (фото: instagram.com/overglowedit)

Какой маникюр выбрать на Хэллоуин-2026

При выборе дизайна ориентируйтесь на свой стиль и праздничный образ. Золотистый шимер и комбинированные рисунки подойдут поклонницам яркого нейл-арта, а френч с привидениями или паутиной - тем, кто предпочитает более сдержанные решения.

Если хочется необычного эффекта, обратите внимание на объемные серебристые паучки и 3D-призраки. А миниатюрные рисунки станут удачным выбором для тех, кто любит сочетать праздничное настроение с милыми деталями.