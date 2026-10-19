Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями

Еліна Світоліна , Камалія, Оксана Баюл та Ірина Білик свого часу пов’язали життя з іноземцями, але зберегти сім’ї вдалося не всім. Війна, сімейні конфлікти та життя на відстані стали частиною історій, які зрештою завершилися розлученням.

Детальніше про розлучення та історію їх пар розповідає Styler.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

19 жовтня 2026 року українська тенісистка Еліна Світоліна та французький спортсмен Гаель Монфіс оголосили про завершення шлюбу після п'яти років разом.

Пара одружилася в липні 2021 року, а в жовтні 2022-го в них народилася донька Скай. Спортсмени неодноразово підтримували одне одного на турнірах, а у 2025 році разом виступали в міксті на US Open.

Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Тенісистка відверто розповіла про емоційні труднощі, які переживала через повномасштабну війну в Україні. Вона подякувала чоловікові за підтримку, але визнала, що деякі внутрішні переживання потрібно прожити самостійно.

"Гаель любив мене в моменти найбільшої радості й у найтемніші періоди, а я любила його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і нам було подаровано найцінніше - нашу доньку Скай", - написала спортсменка.

Подружжя наголосило, що не шукає винних у розриві, а виховання доньки залишається їхнім спільним пріоритетом. Колишні партнери попросили поважати їхню приватність.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Камалія та Мохаммад Захур

Українська співачка Камалія та британсько-пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур були разом близько 20 років. Їхня сім'я асоціювалася з розкішним життям, а після народження доньок-близнючок Арабелли та Мірабелли у 2013 році подружжя часто з'являлося на публіці разом.

Однак за зовнішнім благополуччям були проблеми, які зрештою призвели до розриву. У 2023 році Камалія та Захур оголосили про розлучення.

Камалія та Мохаммад разом з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Артистка пояснила, що однією з головних причин стали тривалі конфлікти з донькою чоловіка від попереднього шлюбу з росіянкою. Причиною конфліктів, за словами Камалії була її антиросійська позиція та різкі висловлювання про Росію та її громадян. Особливо складною ситуація стала після початку повномасштабної війни, коли родина опинилася в Лондоні під одним дахом із великою кількістю родичів.

За словами Камалії, вона не відчувала достатньої підтримки чоловіка в конфліктах. Остаточним поштовхом стала розмова про виховання її власних доньок: Захур, як стверджувала співачка, дав зрозуміти, що не готовий відмовлятися від стосунків зі своєю старшою донькою заради збереження шлюбу.

Мохаммад та Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Я скоріше з тобою розлучуся, ніж Таню кину", - саме таку фразу чоловіка Камалія називала переломним моментом.

Попри розлучення, колишнє подружжя продовжує виховувати спільних доньок і підтримувати контакт заради них.

Оксана Баюл та Карло Фаріна

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл побудувала сім'ю у США. У 2012 році вона вийшла заміж за американського бізнесмена Карло Фаріну, а в 2015-му в них народилася донька Софія.

Оксана Баюл з родиною (фото: instagram.com/oksanabaiul)

Шлюб тривав 13 років, однак у 2025 році стало відомо, що пара розлучається. Для Баюл цей період виявився особливо складним через суперечки щодо виховання доньки та сімейного майна.

У січні 2026 року розлучення офіційно завершили. Суд надав Фаріні основну опіку над Софією та дозволив переїхати з нею з Луїзіани до Лас-Вегаса.

Оксана Баюл з чоловіком (фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul)

Можливість зустрічей матері з донькою визначили умовами судової домовленості. Баюл емоційно відреагувала на рішення та описала пережите як дуже болісний період.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

Українська співачка Ірина Білик та фотограф і продюсер Аслан Ахмадов одружилися у 2013 році. Їхні стосунки від початку відрізнялися від традиційного сімейного життя: через роботу в різних країнах пара значну частину часу проводила окремо.

У грудні 2015 року в них народився син Табріз, якого для подружжя виносила сурогатна мати. Попри появу дитини, постійна відстань залишалася випробуванням для стосунків.

Ірина Білик з чоловіком і сином (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

У 2021 році Білик повідомила про розлучення. Співачка пояснила, що за роки спільного життя вони обоє змінилися, а їхні стосунки поступово вичерпали себе. Артистка не драматизувала розрив і зазначала, що не вважає його трагедією.