UA / RU
rbc.ua
Останні новини
06:03 Гороскопи
Таро-гороскоп на 20 жовтня: прогнози для Стрільців, Дів та інших знаків Зодіаку
20:04 Гороскопи
Леви зустрінуть кохання, а Тельці досягнуть успіху: прогноз астролога Хатор на жовтень 2026
19:42 Смачно
Сирні булочки без дріжджів в аерогрилі: простий рецепт за 30 хвилин (фото)
19:24 Тренди
Манікюр на Хелловін-2026: кумедні дизайни з павуками, кажанами та привидами (фото)
18:58 Корисне
Чому волоські горіхи стають гіркими: правила зберігання на осінь-зиму
18:01 Люди
Аніта Луценко показала, як навчає свого коханого-іспанця української (відео)
17:24 Корисне
Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати
16:57 Люди
Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями
16:23 Тренди
Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
15:58 Люди
Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі
Всі новини
Головна Гороскопи Таро-гороскоп на 20 жовтня: прогнози для Стрільців, Дів та інших знаків Зодіаку
Гороскопи 20 жовтня 2026 · 06:03

Таро-гороскоп на 20 жовтня: прогнози для Стрільців, Дів та інших знаків Зодіаку

Один необережний крок може зіпсувати стосунки, а несподівана звістка - змінити настрій усього дн
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 20 жовтня: прогнози для Стрільців, Дів та інших знаків Зодіаку

Прогноз за картами Таро на 20 жовтня (фото: Styler)

Карти Таро на 20 жовтня підказують, на що варто звернути увагу в роботі, фінансах і стосунках. Від одних знаків Зодіаку день вимагатиме стриманості, а для інших може відкрити несподівані перспективи.

Styler детальніше розповідає, чого очікувати у вівторок.

Овен

Карта Таро: Десятка Пентаклів (перевернута)

Овнам варто уважніше поставитися до фінансів і сімейних питань. Не поспішайте з великими покупками та не дозволяйте чужим очікуванням визначати ваші рішення - стабільність починається з розумного планування.

Телець

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Тельці можуть зіткнутися з суперечками або ситуацією, у якій кожен намагатиметься довести свою правоту. Не всі конфлікти варті ваших нервів, тому іноді краще відійти вбік, ніж перемогти в суперечці й зіпсувати стосунки.

Близнюки

Карта Таро: Паж Кубків

На Близнюків може чекати приємна звістка, несподіваний комплімент або романтичний жест. Не відкидайте нові знайомства й творчі ідеї, адже навіть невелика подія здатна подарувати гарний настрій і надихнути на щось цікаве.

Рак

Карта Таро: Королева Кубків (перевернута)

Ракам варто звернути увагу на власні емоції та не дозволяти чужим проблемам забирати всі сили. Якщо відчуваєте втому чи образу, не поспішайте з висновками та важливими розмовами - спочатку дайте собі час відновитися.

Лев

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Левам захочеться втримати під контролем фінанси, плани або стосунки з близькими. Однак надмірна обережність може завадити побачити нові можливості, тому шукайте баланс між бажанням зберегти стабільність і готовністю до змін.

Діва

Карта Таро: Вісімка Мечів

Діви можуть відчути, що опинилися в глухому куті, хоча вихід із ситуації ближчий, ніж здається. Не дозволяйте сумнівам паралізувати дії: спробуйте поглянути на проблему під іншим кутом і зосередитися на тому, що справді можете змінити.

Терези

Карта Таро: Верховна Жриця

Терезам 20 жовтня варто довіряти інтуїції та не поспішати розкривати всі свої плани. Не кожна ситуація потребує негайної відповіді, а деякі важливі деталі можуть відкритися згодом - спостерігайте, слухайте й не ігноруйте внутрішній голос.

Скорпіон

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Скорпіони можуть опинитися в центрі суперечок або боротьби за власні інтереси. Використайте цю енергію для продуктивної роботи, але не перетворюйте кожну незгоду на особисте протистояння - іноді різні погляди допомагають знайти краще рішення.

Стрілець

Карта Таро: Відлюдник (перевернутий)

Стрільцям не варто надовго закриватися від світу, навіть якщо хочеться побути наодинці. Спілкування з друзями чи відверта розмова з близькою людиною допоможуть розвіяти сумніви та подивитися на ситуацію свіжим поглядом.

Козоріг

Карта Таро: Королева Пентаклів (перевернута)

Козерогам варто переглянути свої витрати й не брати на себе забагато чужих обов'язків. Прагнення подбати про всіх може відсунути власні потреби на другий план, тому знайдіть час для відпочинку та подбайте про особистий комфорт.

Водолій

Карта Таро: Двійка Кубків (перевернута)

У Водоліїв можуть виникнути непорозуміння з партнером, другом або колегою. Не поспішайте сприймати чужі слова як образу: спокійна розмова допоможе з'ясувати причину напруження та зрозуміти, чи готові обидві сторони шукати компроміс.

Риби

Карта Таро: Колесо Фортуни

Для Риб цей день може принести несподіваний поворот або нову можливість, якої вони не планували. Будьте відкритими до змін і не тримайтеся надто міцно за звичний сценарій - іноді саме випадкові обставини підштовхують до цікавих рішень.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку цікавіше говорити з ChatGPT, ніж із людьми.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями Люди Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями
Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати
Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати Корисне
Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші Тренди
Більше цікавого
Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів Остапова Анастасія · 19 жовтня 2026, 15:27
Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі Катерина Собкова · 19 жовтня 2026, 15:58
Гель, порошок і кондиціонер: у який відсік пральної машини додавати засоби Гель, порошок і кондиціонер: у який відсік пральної машини додавати засоби Юлія Люшньова · 19 жовтня 2026, 14:35
Леви зустрінуть кохання, а Тельці досягнуть успіху: прогноз астролога Хатор на жовтень 2026 Леви зустрінуть кохання, а Тельці досягнуть успіху: прогноз астролога Хатор на жовтень 2026 Катерина Собкова · 19 жовтня 2026, 20:04