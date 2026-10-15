"Холостячка-2027": Антоніна Хижняк стала новою героїнею реаліті (відео)

Про це розповідає Styler з посиланням на допис, опублікований телеканалом СТБ на сторінці в Instagram .

Антоніна Хижняк - нова "Холостячка"

У команді проєкту акторку назвали однією з найяскравіших представниць українського кіно та відзначили її почуття гумору й прямолінійність. Особливу популярність Хижняк принесла роль Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", а її репліки глядачі часто цитують.

За словами авторів допису, акторка знає, чого хоче від стосунків, і не готова погоджуватися на менше, ніж справжнє кохання. У її житті вже є велика любов - син, однак тепер вона готова впустити у своє серце чоловіка.

У проєкті також наголосили, що Хижняк цінує щирість і не збирається вдавати почуття заради чужого самолюбства. Вона прагне бути собою, говорити прямо й будувати стосунки без гри та підлаштувань.

Чоловіків, яким симпатична акторка, близьке її почуття гумору та які готові до відвертості у стосунках, запросили заповнювати анкети на сайті СТБ.

Що відомо про колишніх акторки: шлюб, син і роман із колегою

Хижняк була одружена з актором Андрієм Якушевим. У 2017 році в них народився син Максим, однак наприкінці 2019-го подружжя розлучилося.

Акторка пояснювала, що з часом між ними поменшало тепла, взаєморозуміння та відвертих розмов. Пізніше вона також зізнавалася, що намагалася бути ідеальною дружиною, підлаштовувалася під чоловіка й не завжди дозволяла собі бути собою. Після розриву колишнє подружжя зберегло спілкування заради виховання сина.

Згодом у житті Хижняк з'явився актор Олександр Боднар, із яким вона познайомилася на зйомках серіалу "Слід". У 2022 році акторка розповідала, що вони разом уже близько двох років. За її словами, спочатку вона не поспішала починати нові стосунки після розлучення, але згодом оцінила турботу та підтримку колеги. Зокрема, Боднар допомагав їй відновлюватися після перелому ноги.

Антоніна Хижняк з Олександром Бондаром (фото: instagram.com/tonya_actress)

Їхній роман тривав близько трьох із половиною років, однак восени 2023-го пара розійшлася. Хижняк повідомляла, що саме вона стала ініціаторкою розриву, і натякала, що вони з партнером по-різному бачили подальший розвиток стосунків.

Пізніше акторка говорила, що цей досвід допоміг їй переосмислити власну поведінку та краще зрозуміти себе. Водночас нині вона обережніше ставиться до публічних розмов про особисте життя й воліє не розкривати подробиць нових стосунків.

Що Антоніна Хижняк раніше говорила про "Холостячку"

Що ж стосується можливості приймати участь в романтичному реаліті, то акторка раніше вже коментувала в одному зі своїх інтерв'ю. Хижняк розповідала про особисте життя та пояснювала, що наразі не перебуває в активному пошуку стосунків.

Водночас вона не відкидала пропозиції взяти участь у шоу. За словами акторки, якби їй запропонували стати героїнею "Холостячки", вона могла б розглянути такий варіант.

Що про нову "Холостячку" говорив Григорій Решетник

Ведучий романтичного реаліті раніше вже встиг заінтригував словами про новий сезон. Ними Решетник поділився в інтерв'ю на YouTube каналі Wave РБК-Україна, текстова версія якого вийшла й на Styler: "Це справжні почуття". Григорій Решетник про феномен "Холостяка", виховання синів і репутацію в Україні.

"Ми думаємо над цим, активно думаємо над "Холостячкою". Відчуваємо запит у глядачів, і хочеться повернути цей проєкт, адже він був доволі впізнаваний і популярний серед глядачів. Працюємо над цим. Хочеться, по-перше, знайти найкращу героїню", - розповідав Григорій.

Коли стартує новий сезон "Холостяк 2026"

Поки в Мережі обговорюють можливу участь Антоніни Хижняк у "Холостячці", СТБ готує прем'єру 15 сезону "Холостяка". Як повідомили в пресслужбі каналу, перший випуск вийде 16 жовтня о 19:00. Головним героєм став український баскетболіст і колишній гравець NBA В'ячеслав Кравцов.

"Я вже три роки без стосунків. Хочу знайти жінку, з якою я можу провести і розділити своє життя. Тому я тут", - пояснив він.

На першій вечірці Кравцов познайомиться з учасницями. Принаймні для однієї з них ця зустріч стане продовженням історії, яка почалася ще до зйомок. Сам баскетболіст зізнався, що йому важко згадати, коли востаннє він так сильно хвилювався.