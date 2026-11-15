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Головна Люди Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин
Люди 15 листопада 2026 · 15:29

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин

Зіркова мама поділилася особливим моментом із життя родини, а під її публікацією з'явилися теплі привітання від відомих колег
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя сина Устима (колаж: Styler)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя свого сина Устима. Вона опублікувала фотографії з хрестин хлопчика, які відбулися в одному з київських монастирів, а його хрещені батьки поділилися власними кадрами з церемонії.

Про це пише Styler із посиланням на публікацію Соломії Вітвіцької в Instagram.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя сина

Соломія Вітвіцька опублікувала відео з хрещення маленького Устима, на якому вперше показала обличчя хлопчика. У ролику телеведуча зібрала моменти церемонії, що відбулася в колі рідних та найближчих друзів родини.

Хрещення пройшло у Свято-Михайлівському Видубицькому чоловічому монастирі в Києві.

Вона також подякувала близьким людям, які розділили з родиною цей день, та звернулася до хрещених батьків сина.

"Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч!" - зазначила телеведуча.

Хто став хрещеними батьками Устима

Хрещеною мамою хлопчика стала Євгенія Барилко, а хрещеним батьком - Олександр Колесник.

Після церемонії вони також поділилися моментами хрещення у своїх Instagram Stories.

"Дякую за довіру бути хрещеною нашого Устимчика і Вашою кумою", - написала Євгенія.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин
Instagram Stories Євгенії (фото: скриншот)

"Дякую, що маю честь бути твоїм кумом вдруге", - зазначив Олександр.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин
Instagram Stories Олександра (фото: скриншот)

Як зіркові колеги привітали Соломію Вітвіцьку

Публікація телеведучої зібрала привітання від колег, друзів та підписників. У коментарях вони побажали маленькому Устиму щасливої долі, а його батькам - радості та сімейного благополуччя.

Серед тих, хто відреагував на відео, була телеведуча Марічка Падалко.

"Вітаю Вас", - написала вона.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин
скриншот під дописом

До привітань долучилася й Алла Мазур, яка побажала родині Божого захисту.

"Вітаю, Солечко! Хай береже Бог всю вашу родину", - написала телеведуча.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин
скриншот під дописом

Хрещена мама Устима Євгенія Барилко також залишила коментар під дописом Соломії.

"Дякую за таку довіру! Нехай Господь веде його щасливою дорогою!" - написала вона.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин
скриншот під дописом

Що відомо про родину Соломії Вітвіцької

Подружжя офіційно одружилося в червні 2026 року.

Соломія Вітвіцька вперше стала мамою у вересні 2026 року. У телеведучої та її чоловіка, військовослужбовця Олексія Ситайла, народився син, якого назвали Устимом.

Раніше ведуча розповідала, що вони з чоловіком сповідують християнство, але належать до різних конфесій. Телеведуча є греко-католичкою, а її чоловік Олексій - православним. Саме тому подружжю довелося окремо визначатися з місцем проведення хрещення сина.

Раніше Styler також розповідав, що блогерка Архіпова вдруге стала мамою.

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