Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя новонародженого сина після його хрестин

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя свого сина Устима. Вона опублікувала фотографії з хрестин хлопчика, які відбулися в одному з київських монастирів, а його хрещені батьки поділилися власними кадрами з церемонії.

Про це пише Styler із посиланням на публікацію Соломії Вітвіцької в Instagram.

Соломія Вітвіцька вперше показала обличчя сина

Соломія Вітвіцька опублікувала відео з хрещення маленького Устима, на якому вперше показала обличчя хлопчика. У ролику телеведуча зібрала моменти церемонії, що відбулася в колі рідних та найближчих друзів родини.

Хрещення пройшло у Свято-Михайлівському Видубицькому чоловічому монастирі в Києві.

Вона також подякувала близьким людям, які розділили з родиною цей день, та звернулася до хрещених батьків сина.

"Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч!" - зазначила телеведуча.

Хто став хрещеними батьками Устима

Хрещеною мамою хлопчика стала Євгенія Барилко, а хрещеним батьком - Олександр Колесник.

Після церемонії вони також поділилися моментами хрещення у своїх Instagram Stories.

"Дякую за довіру бути хрещеною нашого Устимчика і Вашою кумою", - написала Євгенія.

Instagram Stories Євгенії (фото: скриншот)

"Дякую, що маю честь бути твоїм кумом вдруге", - зазначив Олександр.

Instagram Stories Олександра (фото: скриншот)

Як зіркові колеги привітали Соломію Вітвіцьку

Публікація телеведучої зібрала привітання від колег, друзів та підписників. У коментарях вони побажали маленькому Устиму щасливої долі, а його батькам - радості та сімейного благополуччя.

Серед тих, хто відреагував на відео, була телеведуча Марічка Падалко.

"Вітаю Вас", - написала вона.

скриншот під дописом

До привітань долучилася й Алла Мазур, яка побажала родині Божого захисту.

"Вітаю, Солечко! Хай береже Бог всю вашу родину", - написала телеведуча.

скриншот під дописом

Хрещена мама Устима Євгенія Барилко також залишила коментар під дописом Соломії.

"Дякую за таку довіру! Нехай Господь веде його щасливою дорогою!" - написала вона.

скриншот під дописом

Що відомо про родину Соломії Вітвіцької

Подружжя офіційно одружилося в червні 2026 року.

Соломія Вітвіцька вперше стала мамою у вересні 2026 року. У телеведучої та її чоловіка, військовослужбовця Олексія Ситайла, народився син, якого назвали Устимом.

Раніше ведуча розповідала, що вони з чоловіком сповідують християнство, але належать до різних конфесій. Телеведуча є греко-католичкою, а її чоловік Олексій - православним. Саме тому подружжю довелося окремо визначатися з місцем проведення хрещення сина.