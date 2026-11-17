Если родственник умер за границей, его близким необходимо получить официальный документ о смерти и узнать, как его использовать в Украине. Порядок оформления зависит от страны, где произошла смерть, а также от того, необходима ли легализация документа и его перевод.

О том, как оформить смерть родственника за границей, какие документы понадобятся и куда обращаться, пишет Styler.

Что делать, если родственник умер за границей

Прежде всего необходимо обратиться в компетентные органы страны, где произошла смерть. Именно они устанавливают факт смерти и оформляют соответствующие документы в соответствии с местным законодательством.

В зависимости от страны это могут быть органы регистрации актов гражданского состояния, муниципальные учреждения или другие уполномоченные службы.

Важно различать медицинский документ, подтверждающий факт смерти, и официальное свидетельство или выписку из государственного реестра. Для дальнейшего оформления документов в Украине обычно требуется именно документ, выданный компетентным государственным органом.

Если умерший был гражданином Украины, его родственники могут обратиться в украинское посольство или консульство в стране пребывания.

Контакты зарубежных дипломатических учреждений можно найти на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Консульское учреждение может предоставить информацию о местной процедуре оформления документов, их использовании в Украине и возможных действиях в случае необходимости перевозки тела или праха.

Нужно ли повторно регистрировать смерть в Украине

Если смерть уже зарегистрирована компетентными органами иностранного государства, это не означает, что родственники обязательно должны повторно регистрировать ее в украинском ЗАГСе (ДРАЦС).

Иностранный документ о смерти может использоваться в Украине при условии соблюдения требований относительно его признания.

В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О международном частном праве", документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств, признаются действительными в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины.

Поэтому перед обращением в ЗАГС необходимо проверить, достаточно ли иностранного свидетельства о смерти для конкретной процедуры.

Например, документ может понадобиться для оформления наследства, прекращения определенных выплат или решения имущественных вопросов.

Если смерть не была зарегистрирована иностранными органами или возникли проблемы с получением документа, порядок дальнейших действий необходимо уточнять в консульстве или ЗАГСе.

Какие документы необходимо подготовить

Для использования иностранного документа о смерти в Украине могут понадобиться:

Оригинал свидетельства о смерти или официальной выписки, выданной компетентным органом иностранного государства.

Апостиль или консульская легализация, если это необходимо.

Перевод документа на украинский язык с надлежащим заверением, если он требуется.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя.

Документы, подтверждающие родственные связи, если они необходимы для соответствующей процедуры.

Важно учитывать, что это не универсальный перечень для всех случаев. Например, для оформления наследства нотариус может запросить дополнительные документы, а для получения помощи на погребение будут действовать отдельные требования.

Когда нужен апостиль или легализация

Одна из самых распространенных сложностей при оформлении документов после смерти родственника за границей - подтверждение юридической силы иностранного свидетельства в Украине.

В зависимости от государства, выдавшего документ, возможны три варианта.

Апостиль. Если страна является участницей Гаагской конвенции 1961 года, для соответствующих официальных документов обычно применяется апостиль. Его проставляет уполномоченный орган государства, в котором выдан документ.

Консульская легализация. Она может понадобиться для документов из стран, на которые не распространяется упрощенная процедура апостилирования.

Без дополнительной легализации. Если между Украиной и соответствующим государством действует международный договор, отменяющий такое требование, апостиль или консульская легализация могут не понадобиться.

Проверить общие правила можно в Гаагской конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов.

Важно: апостиль не заменяет перевод документа. Вопрос перевода и его заверения необходимо выяснять отдельно.

Куда обращаться в Украине

После получения надлежащим образом оформленного иностранного документа дальнейшие действия зависят от того, для чего он необходим.

В ЗАГС (ДРАЦС). Сюда можно обратиться за разъяснением относительно государственной регистрации смерти и использования иностранных документов в конкретной ситуации. Однако уже зарегистрированная за границей смерть не всегда требует повторной регистрации.

К нотариусу. Если после смерти родственника осталось наследство, необходимо выяснить порядок открытия наследственного дела и перечень документов. В случаях с иностранным элементом также нужно определить, законодательство какой страны применяется к наследованию.

В Пенсионный фонд Украины. Если возникает право на пенсию в связи с потерей кормильца или необходимо сообщить о смерти получателя пенсии, следует обратиться в ПФУ. Официальная информация о пенсионных услугах доступна на сайте Пенсионного фонда Украины.

В орган социальной защиты или другое уполномоченное учреждение. Это может понадобиться для оформления предусмотренных законодательством выплат или прекращения ранее назначенной помощи.

Не все процедуры необходимо проходить одновременно. Прежде всего стоит определить, какие именно юридические вопросы нужно решить семье.

Что делать, если необходимо перевезти тело или прах в Украину

Если семья планирует захоронение в Украине, необходимо отдельно организовать международную перевозку тела или праха умершего. Эта процедура не ограничивается получением свидетельства о смерти.

В зависимости от страны и способа перевозки могут понадобиться документы от местных органов, разрешение на транспортировку, документы о кремации или подготовке тела к перевозке. Точный перечень определяется правилами страны отправления, транзитных государств и требованиями перевозчика.

В такой ситуации целесообразно обратиться в украинское консульское учреждение и специализированную ритуальную службу, которая занимается международными перевозками.

Каких ошибок стоит избегать

При оформлении документов родственники могут столкнуться с задержками из-за неправильно подготовленных бумаг.

Чаще всего проблемы возникают, когда:

Вместо официального свидетельства о смерти подают только медицинскую справку.

Не проверяют, нужен ли апостиль или консульская легализация.

Заказывают перевод, не уточнив требований учреждения, в которое будут подавать документ.

Обнаруживают расхождения в написании имени, фамилии или других персональных данных.

Не сохраняют оригиналы документов и надлежащим образом заверенные копии.

Считают, что оформление смерти за границей автоматически решает вопросы наследства и социальных выплат.

Если в иностранном свидетельстве есть ошибка, ее обычно необходимо исправлять через компетентный орган государства, выдавшего документ.