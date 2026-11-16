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Гороскопы 16 ноября 2026 · 20:03

Китайский гороскоп от астролога Гмиттер: каким знакам повезет с 17 ноября

Долгие усилия наконец-то принесут результат, причем там, где вы уже почти отчаялись
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Китайский гороскоп от астролога Гмиттер: каким знакам повезет с 17 ноября

Женщина ожидает приятные новости (коллаж: Styler)

Астролог Ария Гмиттер составила прогноз для представителей китайского гороскопа на 17 ноября и назвала знаки, которых ждут приятные изменения. У кого-то улучшится финансовое положение, а кто-то получит долгожданное известие.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно улыбнется удача.

Бык

Годы рождения: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быков ждет улучшение финансовой ситуации, которое поможет почувствовать больше уверенности в будущем. Усилия, приложенные для накопления денег и погашения долгов, наконец-то начнут давать результат. Во вторник может появиться возможность досрочно оплатить счет или получить от друга что-то нужное бесплатно. Некоторые покупки и финансовые цели станут доступнее, чем казались раньше.

Кролик

Годы рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролики смогут почувствовать больше тепла и внимания от человека, который им небезразличен. 17 ноября будет способствовать общению, романтическим моментам и встречам с теми, кто разделяет ваши интересы. Откровенный разговор поможет лучше понять друг друга и узнать, что происходит в жизни близкого человека. Даже небольшое проявление заботы может сделать этот день особенным.

Лошадь

Годы рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Для Лошадей вторник может стать днем исполнения желания, которого они давно ждали. Несмотря на насыщенный график и многочисленные дела, наконец, появится возможность сосредоточиться на чем-то важном для себя. Именно тогда может поступить известие, что задуманное действительно удастся реализовать. Результат принесет искреннюю радость и поможет убедиться, что настойчивость и оптимизм были не напрасны.

Петух

Годы рождения: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Петухи смогут завершить проект или дело, в которое вложили немало времени и усилий. Результат доставит удовольствие даже без дополнительного признания со стороны окружающих. В то же время люди, которые наблюдали за вашей работой, могут отметить ее положительными отзывами. Это поможет увидеть, что приложенные усилия действительно имели значение.

Ранее мы рассказывали Таро-гороскоп на эту неделю.

Читайте также прогноз астролога Катерины Соловьевой на 16-22 ноября.

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