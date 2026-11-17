Астрологи подготовили предсказание по картам Таро на 17 ноября для всех знаков Зодиака . Карты указывают, на что обратить внимание в работе, личной жизни и во время принятия важных решений.

Овен

Карта Таро: Справедливость (прямая)

17 ноября необходимо добиться честных и ясных договоренностей. Если на работе вам поручили чужие обязанности или несправедливо оценили результат, подготовьте два-три конкретных примера и обсудите ситуацию с руководителем. Если у вас есть собственное дело, проверьте сегодня условия сотрудничества с клиентом или партнером. В отношениях не умалчивайте то, что вас не устраивает: в паре предложите обсудить один спорный вопрос, а без пары - четко очертите личные границы во время нового знакомства.

Телец

Карта Таро: Королева Мечей (прямая)

Королева Мечей призывает мыслить трезво и не подменять факты самокритикой. На работе составьте краткий список заданий, которые выполнили хорошо, а затем определите один приоритет на ближайшее время. Наемным работникам следует предметно поговорить о результатах с руководителем; фрилансерам и предпринимателям - проверить условия текущего заказа и убрать нечеткие договоренности. Если планируете крупную покупку, сравните не менее трех предложений и запишите полную стоимость, прежде чем принимать решение.

Близнецы

Карта Таро: Туз Кубков (прямая)

Туз Кубков связан с открытостью, эмоциональным обновлением и готовностью принимать чувства. Если вы в паре, найдите сегодня время для разговора не о бытовых делах, а о том, чего вам не хватает в отношениях. Без пары - не отказывайтесь автоматически от приглашения на встречу или знакомство, если человек вам интересен. В то же время не спешите возвращать в свою жизнь того, кто раньше причинил боль: сначала определите, что именно должно измениться, чтобы вы снова могли доверять.

Рак

Карта Таро: Иерофант (прямая)

Иерофант символизирует опыт, устоявшиеся правила и знания, которыми можно поделиться. Сегодня друг или близкий человек может обратиться к вам за советом. Сначала спросите, нужно ли ему ваше мнение, а затем приведите один конкретный пример из собственного опыта - без поучений и давления. Если же вы сами ищете ответы на рабочий вопрос, обратитесь к опытному коллеге или наставнику и уточните один момент, в котором недостает знаний. Не настаивайте, чтобы другие действовали только по привычному для вас сценарию.

Лев

Карта Таро: Двойка Жезлов (прямая)

Двойка Жезлов касается выбора направления и оценки перспектив. Если думаете об изменении работы или развитии собственного дела, сегодня сравните два возможных варианта по затратам времени, ресурсам и ожидаемому результату. Не ограничивайтесь только привычным сценарием: спросите мнение человека, имеющего опыт в нужной сфере. Для тех, кто планирует путешествие или большую покупку, полезно проверить два альтернативных варианта и выписать их преимущества и недостатки, прежде чем что-то бронировать или оплачивать.

Дева

Карта Таро: Умеренность (перевернутая)

Перевернутая Умеренность указывает на избыточность, нарушение баланса и трудности с распределением сил. Сегодня проверьте, на что тратите больше времени: выберите одно дело, которое забирает непропорционально много усилий, и сократите его объем или перенесите часть задач. Если вы работаете на себя, просмотрите список заказов и не соглашайтесь на дополнительные без четкого понимания сроков. Если вы в паре - обсудите распределение бытовых обязанностей, а без пары - не тратьте вечер на общение, которое вас истощает.

Весы

Карта Таро: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Пятерка Жезлов часто означает ослабление напряжения, отказ от соперничества или поиск способа прекратить конфликт. Если на работе возник спор, сегодня сформулируйте один приемлемый для всех вариант разрешения и предложите обсудить его без взаимных обвинений. В собственном деле уточните с партнером, кто за что отвечает, чтобы не возвращаться к той же проблеме. В отношениях не восстанавливайте старую ссору ради последнего слова: лучше договориться о конкретных изменениях, которые помогут не повторять конфликт.

Скорпион

Карта Таро: Десятка Жезлов (прямая)

Десятка Жезлов говорит о чрезмерной ответственности и загруженности. Если сегодня у вас много рабочих задач, выпишите их все и определите, что действительно нужно завершить именно сейчас. Наемным работникам следует попросить коллегу взять на себя одну конкретную часть работы; предпринимателям и фрилансерам - согласовать с клиентом реалистичный срок или объем заказа. Не соглашайтесь автоматически на новые обязательства. Ваша цель на сегодняшний день - передать хотя бы одно дело другому человеку или договориться о его переносе.

Стрелец

Карта Таро: Солнце (прямая)

Солнце символизирует ясность, жизнерадостность и открытость. Сегодня не отказывайтесь от поддержки людей, готовых приобщиться к вашим делам. На работе покажите коллегам промежуточный результат или представьте идею, над которой работали: конкретный отзыв поможет увидеть ее сильные стороны. Если у вас есть собственное дело, расскажите клиентам об одной услуге или предложении понятно и без преувеличений. В отношениях запланируйте совместное занятие с партнером, а если вы без пары - согласитесь на встречу, где сможете познакомиться с новыми людьми.

Козерог

Карта Таро: Сила (прямая)

Карта Сила напоминает о выдержке и умении управлять своими реакциями. Если возникнет сложная рабочая ситуация, прежде чем отвечать на резкое сообщение, сделайте паузу и подготовьте спокойный ответ с конкретным предложением. Предпринимателям и фрилансерам следует согласовать сложные условия с клиентами без давления и ультиматумов. В паре попробуйте выслушать партнера до конца, не перебивая; если вы без пары, не пытайтесь произвести впечатление любой ценой - оставайтесь собой.

Водолей

Карта Таро: Девятка Кубков (прямая)

Девятка Кубков связана с удовольствием от достигнутого и пониманием собственных желаний. Сегодня оцените, соответствуют ли ваши ежедневные расходы тому, что действительно доставляет вам радость. Для плановых покупок определите сумму, которую готовы потратить, и не добавляйте в список вещи только по скидке. Если рассматриваете дорогую покупку или кредит, дайте себе минимум сутки и проверьте, не противоречит ли это вашим более важным целям. Не стоит покупать что-либо только для того, чтобы произвести впечатление.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (прямая)

Рыцарь Пентаклей олицетворяет последовательность, ответственность и практический подход к работе. Сегодня распределите одну важную задачу на три-четыре конкретных шага и выполните первый из них, не отвлекаясь на второстепенные дела. Наемным работникам следует уточнить сроки и критерии результата, а фрилансерам и предпринимателям - проверить, реалистичен ли график текущего заказа. Если планируете расходы, сверьте запланированную сумму с фактическими потребностями и не покупайте вещь только по желанию побыстрее получить результат.