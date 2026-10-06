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Полезное 06 октября 2026 · 06:25
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Грибной сезон в Украине: где действуют запреты и за что могут оштрафовать

Даже для собственного потребления собирать грибы можно не везде, а для коммерческой заготовки уже нужно специальное разрешение.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Грибной сезон в Украине: где действуют запреты и за что могут оштрафовать

Грибной сезон в Украине (фото: Styler)

Осенью в Украине начинается сезон сбора грибов, однако собирать грибы можно не на всех территориях. Во время военного положения в отдельных регионах действуют ограничения посещения лесов, а за сбор грибов на запрещенных или заповедных территориях можно получить штраф.

Об актуальных правилах сбора грибов рассказывает Styler.

Можно ли бесплатно собирать грибы в лесу

Для собственных нужд украинцы могут бесплатно собирать грибы в государственных и коммунальных лесах. В Госэкоинспекции 12 июня 2026 года отметили, что специальное разрешение для этого не требуется.

Другие правила действуют, если речь идет о заготовке грибов для продажи или промышленных нужд. В таком случае необходимо специальное разрешение - лесной билет.

В то же время общее разрешение на сбор грибов для себя не означает, что можно посещать любой лес. На отдельных территориях могут действовать дополнительные запреты и ограничения.

Где запрещено собирать грибы

Отдельные правила установлены для территорий природно-заповедного фонда. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины объясняет, что в заповедной зоне национального природного парка собирать грибы и ягоды запрещено.

При этом не следует автоматически распространять такой запрет на всю территорию каждого национального парка. Территория парка может быть разделена на несколько функциональных зон, для которых установлены разные правила.

Поэтому перед походом за грибами в национальный парк следует проверить режим именно той территории, которую вы планируете посетить.

Какие ограничения действуют у границы

Во время военного положения дополнительные правила действуют на границе с Россией и Беларусью.

Как сообщало Министерство внутренних дел, в полосе шириной один километр вдоль государственной границы с РФ и Беларусью запрещены свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и проведение работ, не связанных с обороной или охраной границы.

Это не специальный запрет на сбор грибов, а ограничение доступа к приграничной территории. В то же время не следует считать, что все леса за пределами километровой полосы автоматически открыты для посещения. В отдельных областях и общинах могут действовать дополнительные ограничения.

Поэтому перед поездкой следует проверить актуальные решения местных властей и военной администрации.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение

По данным Госэкоинспекции Полесского округа, самовольный сбор грибов и других лесных ресурсов на участках, где это запрещено или допускается только по специальному разрешению, может повлечь за собой штраф для граждан от 17 до 51 грн. Речь идет об ответственности по статье 70 КУоАП.

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Как сообщили в Госэкоинспекции Южного округа, за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда гражданам грозит штраф от 153 до 408 грн. Законодательство также предусматривает возможность конфискации орудий и незаконно добытых природных ресурсов.

Эти штрафы не суммируются автоматически. Конкретная статья и ответственность зависят от обстоятельств нарушения.

Что будет за продажу незаконно собранных грибов

Сбор грибов для собственного потребления и их заготовка для продажи - разные случаи.

Нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов растительного мира по статье 88-1 КУоАП может повлечь за собой штраф от 510 до 1700 грн с конфискацией объектов растительного мира или без нее.

Если нарушение касается объектов, находившихся в пределах природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными договорами, предусмотрен штраф от 1700 до 3655 грн с конфискацией.

В то же время эти суммы не являются универсальными штрафами за обычный сбор грибов для себя - они касаются нарушений порядка приобретения, сбыта или распространения соответствующих природных ресурсов.

Что проверить перед походом за грибами

Перед поездкой в лес следует выяснить, нет ли местного запрета на его посещение, не расположен ли выбранный участок в приграничной полосе и какой режим действует на территории природно-заповедного фонда.

Особенно важно не ориентироваться только на то, что конкретный лес расположен дальше чем в километре от государственной границы. Это само по себе не означает, что посещать его разрешено, поскольку во время военного положения могут действовать дополнительные ограничения.

Поэтому перед походом лучше проверить актуальную информацию местных властей, военной администрации или лесничества.

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