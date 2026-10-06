Грибний сезон в Україні: де діють заборони та за що можуть оштрафувати

Восени в Україні починається сезон збору грибів, проте збирати гриби дозволено не на всіх територіях. Під час воєнного стану в окремих регіонах діють обмеження на відвідування лісів, а за збір грибів на заборонених або заповідних територіях можна отримати штраф.

Чи можна безкоштовно збирати гриби в лісі

Для власних потреб українці можуть безкоштовно збирати гриби в державних і комунальних лісах. Від 12 червня 2026 року Держекоінспекція зазначає, що спеціальний дозвіл для цього не потрібен.

Інші правила діють, якщо йдеться про заготівлю грибів для продажу або промислових потреб. У такому випадку необхідний спеціальний дозвіл - лісовий квиток.

Водночас загальний дозвіл на збір грибів для себе не означає, що можна відвідувати будь-який ліс. На конкретних територіях можуть діяти додаткові заборони та обмеження.

Де гриби збирати заборонено

Окремі правила встановлені для територій природно-заповідного фонду. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України пояснює, що у заповідній зоні національного природного парку збирати гриби та ягоди заборонено.

При цьому не варто автоматично поширювати таку заборону на всю територію кожного національного парку. Територія парку може бути поділена на кілька функціональних зон, для яких встановлюються різні правила.

Тому перед походом по гриби до національного парку варто перевірити режим саме тієї території, яку плануєте відвідати.

Які обмеження діють біля кордону

Під час воєнного стану додаткові правила діють на кордоні з Росією та Білоруссю.

Як повідомляло Міністерство внутрішніх справ , у смузі завширшки один кілометр уздовж державного кордону з РФ та Білоруссю заборонені вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб та проведення робіт, не пов'язаних з обороною або охороною кордону.

Це не спеціальна заборона на збирання грибів, а обмеження доступу до прикордонної території. Водночас не слід вважати, що всі ліси за межами кілометрової смуги автоматично відкриті для відвідування. В окремих областях та громадах можуть діяти додаткові місцеві обмеження.

Тому перед поїздкою варто перевірити актуальні рішення місцевої влади та військової адміністрації.

Які штрафи передбачені за порушення

За роз'ясненням Держекоінспекції Поліського округу, самовільний збір грибів та інших лісових ресурсів на ділянках, де це заборонено або допускається лише за спеціальним дозволом, може передбачати штраф для громадян від 17 до 51 грн. Йдеться про відповідальність за статтею 70 КУпАП.

Окрема відповідальність передбачена за порушення правил охорони та використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

Як повідомили в Держекоінспекції Південного округу , за порушення правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду громадянам загрожує штраф від 153 до 408 грн. Також законодавство передбачає можливість конфіскації знарядь і незаконно добутих природних ресурсів.

Ці штрафи не додаються автоматично один до одного. Конкретна стаття та відповідальність залежать від обставин порушення.

Що буде за продаж незаконно зібраних грибів

Збір грибів для власного споживання та їх заготівля для продажу - різні випадки.

Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об'єктів рослинного світу за статтею 88-1 КУпАП може передбачати штраф від 510 до 1700 грн із конфіскацією об'єктів рослинного світу або без неї.

Якщо порушення стосується об'єктів, які перебували в межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, у роз'ясненні вказано штраф від 1700 до 3655 грн з конфіскацією.

Водночас ці суми не є універсальними штрафами за звичайне збирання грибів для себе - вони стосуються порушень порядку придбання, збуту чи розповсюдження відповідних природних ресурсів.

Що перевірити перед походом по гриби

Перед поїздкою до лісу варто з'ясувати, чи немає місцевої заборони на його відвідування, чи не розташована обрана ділянка у прикордонній смузі та який режим діє на території природно-заповідного фонду.

Особливо важливо не орієнтуватися лише на те, що конкретний ліс розташований далі ніж за кілометр від державного кордону. Це саме по собі не означає, що відвідувати його дозволено, адже під час воєнного стану можуть діяти додаткові обмеження.

Тому найбезпечніший варіант - перед походом перевірити актуальну інформацію місцевої влади, військової адміністрації або лісництва.