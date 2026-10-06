В Киевской области грибница побила собственный рекорд и показала корзины: почти 300 боровиков (фото)

Сразу несколько сотен белых грибов за один поход - таким результатом поделилась пользовательница Виктория Коломиец. По ее словам, 5 октября в Киевской области она собрала огромное количество отборочных боровиков и две корзины белых грибов, назвав это своим новым личным рекордом.

Styler со ссылкой на публикацию грибницы в Facebook рассказывает, на что обращать внимание при сборе белых грибов, с каким видом их чаще всего путают и как безопасно обращаться с лесным урожаем.

Новый рекорд за один поход

На опубликованных фотографиях - большое количество собранных боровиков: от небольших молодых грибов до крупных экземпляров с массивными ножками и шляпками.

По словам женщины, на этот раз ей удалось собрать около 300 отборочных боровиков и две корзины белых грибов. Она отметила, что такой "улов" превзошел все ее предыдущие рекорды.

"Это что-то невероятное! Сколько белых грибов я еще в жизни не собирала... Почти триста отборочных боровиков и две корзины белых превзошли все мои предыдущие рекорды", - написала Виктория.

После такого похода возникает главный вопрос - как отличить настоящий белый гриб от схожих видов и не положить в корзину опасную находку.

Как правильно собирать белые грибы

Белый гриб относится к трубчатым грибам, поэтому при определении важно смотреть не только на цвет шляпки. Миколог Майкл Куо отмечает, что для распознавания боровиков нужно оценивать комплекс признаков: шляпку, поры, ножку, ее рисунок, мякоть, изменение цвета после повреждения, место роста и другие характеристики. Для некоторых видов точной идентификации недостаточно даже одного внешнего вида.

Поэтому правило для «тихой охоты» простое: собирайте только те грибы, в определении которых вы уверены на 100%. Минздрав также советует брать только хорошо знакомые виды, не собирать слишком молодые или старые грибы и еще раз перебирать весь урожай дома. При малейшем сомнении гриб лучше выбросить.

Отдельно следует помнить: цвет, запах или то, что гриб ели черви, не является надежным тестом на съедобность . Североамериканская микологическая ассоциация отмечает, что не существует одного визуального признака, позволяющего безошибочно отличить съедобный гриб от ядовитого.

С чем можно перепутать боровик

Один из известных двойников белого гриба - горчак, или желчный гриб (Tylopilus felleus). Он снаружи может напоминать белый гриб: имеет коричневую шляпку и сетчатый рисунок на ножке.

Гриб горчак (фото: wikipedia.org)

Однако у горчака поры с возрастом могут приобретать розовый оттенок, а мякоть после среза не меняет цвета. Самый характерный его признак - очень горький вкус. В то же время специально пробовать незнакомый сырой гриб нельзя: безопаснее оставить его в лесу, если есть сомнения.

И это еще одна причина не ориентироваться на один признак. Даже среди трубчатых грибов есть виды, определение которых требует внимательного осмотра нескольких характеристик.

Что делать с грибами после леса

По возвращении домой грибы нужно еще раз перебрать и выбросить все поврежденные, старые или сомнительные экземпляры. Минздрав рекомендует готовить дикорастущие грибы в течение первых суток после сбора. В то же время, это именно рекомендация по обращению с лесными грибами, а не гарантия того, что любой гриб будет оставаться безопасным в течение 24 часов.

Для проверенных съедобных грибов можно выбрать привычный способ приготовления - варку, жарку, тушение или сушки. Но термическая обработка не делает безопасным неправильно определенный или ядовитый гриб: Минздрав отдельно отмечает, что приготовление не инактивирует токсины некоторых ядовитых видов.

Так что почти 300 боровиков на фото действительно впечатляют. Но если вы не умеете надежно определять грибы, лучшая стратегия - не повторять рекорд, а просто любоваться лесными находками, фотографировать их и оставлять в лесу. С грибами правило простое: лучше вернуться домой с пустой корзинкой, чем рисковать здоровьем.