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Главная Люди Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына
Люди 06 октября 2026 · 11:44
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Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына

Одна из самых ярких участниц проекта поделилась личными подробностями первых недель после рождения сына Марка
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына

Марта Марнауз показала кадры с месячным сыном Марком (фото: Styler)

Месяц назад в семье Марты Марнауз родился сын Марко. Теперь экс-финалистка "Зважених і щасливих" рассказала, какие были первые четыре недели с малышом, и показала моменты этого особого периода.

Styler со ссылкой на сообщение экс-финалистки одного из самых популярных шоу страны в Instagam расскажет, как она переживает первый месяц жизни сына и что изменилось в ее семье.

Первый месяц Марка

Марта призналась, что этот месяц был непростым, но в то же время она наслаждается каждым новым моментом рядом с сыном - его звуками, взглядами, движениями и маленькими достижениями.

Особенно запомнился первый день жизни Марка. Его Марта вместе с сыном провела в роддоме в укрытии.

Несмотря на то, что Марко - ее второй ребенок, многие моменты для Марты стали своеобразным возвращением к началу. Старшую дочь Милану она взяла на руки, когда девочке уже исполнился месяц, поэтому сейчас переживает этот период уже с новым опытом.

"Снова кормление, колики, памперсы, сон отрывками", - описала она свои будни.

Через месяц семья уже успела сделать необходимые обследования, найти педиатра, зарегистрировать Марка и организовать его первую фотосессию.

Впереди - новый этап

Первый месяц после рождения сына Марте помогал провести рядом муж Юра. Она призналась, что сама не ожидала, насколько важно для нее будет его присутствие в этот период.

Однако уже на следующей неделе мужчина возвращается на службу, поэтому Марте придется самостоятельно справляться с буднями вместе с маленьким Марком.

"У нас начинается новый сезон: "Мама и Марко. Справляемся сами", - написала она с юмором.

Старшая дочь Милана пока общается с мамой и младшим братом по видеосвязи. Марта планирует поехать к родителям вместе с Марком, когда он немного подрастет.

"Мне 41, я вторично мама, но этот месяц во многом чувствуется как первый", - поделилась Марнауз.

Она описала этот период как сочетание хаоса, недосып, новых ощущений и большого количества любви - и призналась, что до сих пор не верит, что ее маленькому сыну уже исполнился месяц.

Что известно об экс-учаснице проекта

Марта Марнауз стала известна благодаря участию в "Зважених і щасливих" и является одной из немногих участниц, прошедших проект дважды. Она пришла на шоу во втором сезоне вместе с Андреем Марнаузом: на тот момент Марта весила около 135 кг, а Андрей - 168 кг. При участии они не только существенно изменили вес, но и стали парой. После завершения проекта Андрей сделал предложение Марте, а впоследствии они поженились.

Однако удержать результат надолго супругам не удалось. Из-за сложных родов и серьезных проблем со здоровьем их дочери семья пережила тяжелый период, на фоне которого Марта и Андрей снова набрали вес. В 2017 году они вернулись на "Зважені та щасливі" уже как семья, чтобы вторично пройти путь похудания. В материалах об их истории Марта рассказывала, что после рождения дочери семье пришлось бороться за ее здоровье, а пережитый стресс и истощение сказались на их образе жизни.

После второго возвращения на шоу пара снова добилась значительных результатов. Однако впоследствии их дороги разошлись: к началу полномасштабной войны Марта и Андрей официально развелись. Марнауз тогда объясняла, что решение было непростым, но они дали друг другу возможность снова быть счастливыми. Впоследствии Марта вышла замуж за военного Юрия, с которым сейчас и воспитывает детей.

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