Зірка "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала свого місячного сина

Місяць тому в родині Марти Марнауз народився син Марко. Тепер ексфіналістка "Зважених та щасливих" розповіла, якими були перші чотири тижні з малюком, і показала моменти цього особливого періоду.

Styler з посиланням на допис ексфіналістки одного з найпопулярніших шоу країни в Instagam розповість, як вона переживає перший місяць життя сина та що змінилося в її родині.

Перший місяць Марка

Марта зізналася, що цей місяць був непростим, але водночас вона насолоджується кожним новим моментом поруч із сином - його звуками, поглядами, рухами та маленькими досягненнями.

Особливо запам'ятався перший день життя Марка. Його Марта разом із сином провела у пологовому будинку в укритті.

Попри те, що Марко - її друга дитина, багато моментів для Марти стали своєрідним поверненням до початку. Старшу доньку Мілану вона взяла на руки, коли дівчинці вже виповнився місяць, тому зараз переживає цей період уже з новим досвідом.

"Знову годування, коліки, памперси, сон уривками", - описала вона свої будні.

За місяць родина вже встигла зробити необхідні обстеження, знайти педіатра, зареєструвати Марка та організувати його першу фотосесію.

Попереду - новий етап

Перший місяць після народження сина Марті допомагав провести поруч чоловік Юра. Вона зізналася, що сама не очікувала, наскільки важливою для неї буде його присутність у цей період.

Однак, уже наступного тижня чоловік повертається на службу, тож Марті доведеться самостійно справлятися з буднями разом із маленьким Марком.

"У нас починається новий сезон: "Мама і Марко. Справляємося самі", - написала вона з гумором.

Старша донька Мілана поки спілкується з мамою та молодшим братом по відеозв'язку. Марта планує поїхати до батьків разом із Марком, коли він трохи підросте.

"Мені 41, я вдруге мама, але цей місяць багато в чому відчувається як перший", - поділилася Марнауз.

Вона описала цей період як поєднання хаосу, недосипу, нових відчуттів і великої кількості любові - та зізналася, що досі не вірить, що її маленькому синові вже виповнився місяць.

Що відомо про ексучасницю проєкту

Марта Марнауз стала відомою завдяки участі у "Зважених та щасливих" і є однією з небагатьох учасниць, які пройшли проєкт двічі. Вона прийшла на шоу у другому сезоні разом з Андрієм Марнаузом: на той момент Марта важила близько 135 кг, а Андрій - 168 кг. Під час участі вони не лише суттєво змінили вагу, а й стали парою. Після завершення проєкту Андрій освідчився Марті, а згодом вони одружилися.

Однак утримати результат надовго подружжю не вдалося. Через складні пологи та серйозні проблеми зі здоров'ям їхньої доньки родина пережила важкий період, на тлі якого Марта й Андрій знову набрали вагу. У 2017 році вони повернулися на "Зважені та щасливі" вже як сім'я, щоб вдруге пройти шлях схуднення. У матеріалах про їхню історію Марта розповідала, що після народження доньки родині довелося боротися за її здоров'я, а пережитий стрес і виснаження позначилися на їхньому способі життя.

Після другого повернення на шоу пара знову досягла значних результатів. Проте згодом їхні дороги розійшлися: до початку повномасштабної війни Марта та Андрій офіційно розлучилися. Марнауз тоді пояснювала, що рішення було непростим, але вони дали одне одному можливість знову бути щасливими. Згодом Марта вийшла заміж за військового Юрія, з яким нині виховує дітей.