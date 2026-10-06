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Главная Люди Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием
Люди 06 октября 2026 · 13:42
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Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием

Тренер популярного проекта откровенно призналась об ухудшении своего самочувствия
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием

Марина Боржемская рассказала о сильных приступах мигрени (фото: Styler)

В последнее время Марина Боржемская почти не публиковала постов в соцсетях. Теперь тренер "Зважених і щасливих" объяснила причину паузы и впервые призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Styler со ссылкой на сообщение спортсменки в Instagram расскажет, что происходит со звездой "Зважених" и почему она все же решила открыто поговорить о своем состоянии.

"Очень плохо"

Боржемская призналась, что страдает сильными мигренями, которые в последнее время стали настолько сильными, что иногда мешают ей жить привычной жизнью.

По словам тренера, во время нападений ей становится больно от света, а звуки становятся невыносимыми. В такие моменты единственное желание - закрыться в темной комнате и ждать, пока боль отступит.

Именно поэтому Боржемская в последнее время почти ничего не публиковала. Она подчеркнула, что дело не в потере мотивации или желании меньше общаться с подписчиками.

"Мне просто было очень плохо", - объяснила тренер.

Ухудшение самочувствия не является личной неудачей

Для Боржемской, много лет работающей фитнес-тренершей и мотивирующей других людей заниматься спортом, принять такое состояние оказалось особенно непросто.

Она призналась, что привыкла быть активной, сильной и постоянно поддерживать других. Однако теперь учится прислушиваться к собственному организму и не воспринимать вынужденную паузу как личную неудачу.

Тренер подчеркнула: пропущенная тренировка не означает провал, отдых не является ленью, а отмененные планы не должны становиться причиной чувства вины.

Боржемская решила рассказать о своем опыте, ведь предполагает, что ее история может быть близка людям, также живущим с мигренью.

"Вы не одни", - обратилась она к подписчикам.

Теперь тренер сама учится позволять себе останавливаться и отдыхать тогда, когда в этом нуждается ее организм.

"Иногда самое лучшее, что мы можем сделать для себя - просто позволить себе остановиться. Я именно этому сейчас учусь также", - резюмировала звезда "Зважених".

Тренер &quot;Зважених і щасливих&quot; Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием
Пост Боржемской (скриншот)

Что еще известно о фитнес-тренере

Марина Боржемская стала известна благодаря участию в шоу "Зважені та щасливі", где работала тренером. Ее личная жизнь также долгое время была связана с проектом: она была женой профессионального боксера Вячеслава Узелкова, с которым воспитывала двоих детей. Пара находилась в отношениях более двух десятилетий, а официально развелась в 2018 году.

После развода Боржемска неоднократно рассказывала о сложном периоде в их семье и непростых отношениях с бывшим мужем. В публичных интервью она говорила, что после разрыва вместе с детьми переехала к родителям, а также рассказывала о конфликтах, влияющих на детей.

Вячеслав Узелков скончался в ноябре 2024 года. После его смерти Боржемска неоднократно упоминала о бывшем муже, а также комментировала сложные моменты их общего прошлого. В то же время, она продолжила самостоятельно воспитывать детей.

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Ранее мы рассказывали о том, как Марина Боржемская поделилась с подписчиками новыми фотографиями 17-летнего сына Роберта.

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