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Полезное 09 сентября 2026 · 11:18
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Причины гниения яблок на дереве: как распознать монилиоз и защитить урожай

Эту проблему точно не следует игнорировать
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Причины гниения яблок на дереве: как распознать монилиоз и защитить урожай

Гниющие на дереве яблоки (фото: magnific.com)

Гнилые яблоки на дереве - одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы в конце лета и осенью. Особенно быстро она распространяется, если плоды повреждены, долго остаются влажными или на дереве уже заражены яблоки.

Styler рассказывает, почему яблоки могут гнить прямо на ветвях и что сделать, чтобы в следующем году ситуация не повторилась.

Плоды поражены плодовой гнилью

Одна из самых частых причин - плодовая гниль, или монилиоз. Это грибковое заболевание, которое приводит к появлению коричневого пятна, постепенно увеличивающегося и охватывающего весь плод.

На поверхности яблока могут возникать светло-коричневые подушечки со спорами. Впоследствии плод сморщивается, высыхает и часто остается висеть на дереве посредством так называемой мумии.

Особенно легко грибок попадает внутрь из-за повреждения кожуры. Поэтому яблоки, пострадавшие от птиц, насекомых или градобоя, находятся в группе риска.

Что делать: регулярно осматривайте дерево и сразу снимайте все гнилые плоды. Не оставляйте их на ветках до весны - они могут стать источником инфекции в следующем сезоне.

Яблоки повредили насекомые или птицы

Даже небольшая дырочка в кожуре может стать воротами для грибковой инфекции. Повреждения оставляют, в частности, гусеницы плодожорки, а также птицы.

Через утро внутрь попадают споры грибков, после чего плод начинает портиться. Именно поэтому иногда можно увидеть несколько гнилых яблок на дереве, в то время как другие выглядят совершенно здоровыми.

Что делать: поврежденные плоды лучше снимать как можно раньше. Также следует следить за вредителями и не допускать массового повреждения урожая.

На яблоках есть парша

Еще одна проблема - парша яблони. Поначалу на плодах возникают черные либо оливковые пятна. По мере роста яблока поврежденные участки могут растрескиваться.

Из-за таких трещин плодовая гниль получает легкий доступ к мякоти, поэтому парша и гниение нередко появляются одновременно. Заболевание особенно активно распространяется при влажной погоде.

Что делать: осенью убирайте опавшие листья и плоды из-под дерева, не оставляйте на ветвях пораженные яблоки. Так вы уменьшите количество источников инфекции в саду.

Дерево слишком загущенное

Если крона яблони очень густая, внутри нее хуже циркулирует воздух. После дождя или продолжительного периода влажной погоды плоды и листья дольше остаются мокрыми - а это благоприятные условия для развития грибковых болезней.

Поэтому проблема может быть не только в самом заболевании, но и в том, как хорошо дерево проветривается.

Что делать: своевременно производите обрезку, удаляя сухие, больные и лишние ветви. В то же время не стоит излишне обрезать дерево за один раз - формирование кроны лучше проводить постепенно.

На дереве остаются гнилые плоды

Обратите внимание, что специалисты британского Королевского садоводческого общества советуют не оставлять гнилые яблоки на дереве даже после завершения сезона.

Не стоит забывать и о так называемых "мумиях" - сморщенных и высохших плодах, которые продолжают висеть на ветвях. У них грибок может пережить зиму, а весной снова стать источником инфекции.

RHS также объясняет, что плодовая гниль часто начинается именно с повреждений кожуры - например, после укусов птиц, деятельности плодожорки или поражения паршей. Кроме того, инфекция легко переходит с одного яблока в другое, если плоды касаются между собой.

Ко всему эксперты RHS рекомендуют формировать крону так, чтобы внутрь попадало больше света и хорошо циркулировал воздух. Загущенная крона создает более благоприятные условия для болезней, поэтому во время обрезки следует убирать ветки, растущие в центр дерева и перекрещивающиеся.

Как защитить яблони в следующем году

Чтобы проблема не повторилась, осенью следует провести простую санитарную работу в саду:

  • собрать все гнилые и мумифицированные яблоки из дерева;
  • убрать опавшие плоды из-под яблони;
  • удалить больные и сухие ветви;
  • не оставлять поврежденные плоды на дереве;
  • следить, чтобы крона не была чрезмерно загущенной;
  • регулярно осматривать яблоки на наличие пятен, трещин и следов насекомых.

Главное - не ждать, пока гниль распространится на большую часть урожая. Одно зараженное яблоко может стать источником проблемы для плодов, растущих рядом, особенно если они касаются друг друга.

Раньше мы рассказывали о том, что можно добавить к компоста осенью, чтобы на будущий год урожай вас порадовал.

Теги: Сад и огород Яблоки
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