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Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 9 сентября: у одного знака Зодиака начнется новый важный этап
Гороскопы 09 сентября 2026 · 06:05
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Таро-гороскоп на 9 сентября: у одного знака Зодиака начнется новый важный этап

В среду кому-то придется выйти из зоны комфорта
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 9 сентября: у одного знака Зодиака начнется новый важный этап

Гороскоп Таро на 9 сентября для знаков Зодиака (фото: Magnific)

9 сентября карты Таро подскажут, на что обратить внимание представителям всех знаков Зодиака. Для кого день станет временем решительных шагов, а кому придется сдержать эмоции и набраться терпения.

Styler рассказывает, что ждет каждый знак в среду.

Овен

Карта Таро: Дьявол

Карта Дьявол может указывать на сильные желания, соблазны или ситуации, от которых сложно отказаться. 9 сентября стоит спросить себя, действительно ли вы контролируете обстоятельства, или они уже управляют вами.

Телец

Карта Таро: Солнце

Тельцов ждет один из самых светлых символов в колоде карт Таро. День может принести хорошее настроение, ясность в важном вопросе и ощущение, что вы наконец-то двигаетесь в правильном направлении.

Близнецы

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Близнецам придется конкурировать, отстаивать свое мнение или искать компромисс в противоречивой ситуации. Не каждый конфликт стоит вашей энергии, поэтому выбирайте битвы, в которые действительно нужно вступать.

Рак

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Перевернутая Двойка Кубков может указывать на недоразумение в отношениях или эмоциональную дистанцию. Не спешите делать окончательные выводы – откровенный разговор поможет понять, что происходит между вами и близким человеком.

Лев

Карта Таро: Десятка Мечей

Для Львов эта карта символизирует завершение сложного этапа. То, что давно истощало вас, может наконец-то остаться позади, открыв возможность начать новую страницу.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Девы могут почувствовать себя ограниченными обстоятельствами или собственными сомнениями. Карта советует не преувеличивать тупик: часть помех может существовать только в ваших мыслях, а выход станет заметным, если взглянуть на ситуацию иначе.

Весы

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Перевернутая Пятерка Кубков говорит о постепенном освобождении от прошлых разочарований. 9 сентября Весы могут почувствовать, что наконец-то готовы отпустить то, что болело, и обратить внимание на новые возможности.

Скорпион

Карта Таро: Туз Жезлов

Скорпионам карта обещает мощный импульс для нового старта. Это удачный момент, чтобы поверить в свою идею, сделать первый шаг или взяться за дело, которое вы давно откладывали.

Стрелец

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Стрельцам придется набраться терпения и оценить результаты уже проделанной работы. Не все принесет мгновенную отдачу, но прилагаемые усилия могут дать хороший результат, если не бросать дело на полпути.

Козерог

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Козерогам карта предвещает признание, победу или приятный результат после приложенных усилий. Ваши старания могут заметить другие, так что не стоит преуменьшать собственные достижения.

Водолей

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Перевернутый Король Мечей советует Водолеям быть осторожными со словами и категорическими решениями. Есть риск столкнуться с чрезмерной критикой, манипуляциями или человеком, пытающимся навязать свое мнение.

Рыбы

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Рыбы могут получить поддержку, помощь или приятный жест другого человека. В то же время карта напоминает о балансе: если вам помогают, не бойтесь принять это, а если можете поддержать кого-то - сделайте это от всей души.

Ранее Styler рассказывал о счастливых днях для каждого знака Зодиака с 7 по 13 сентября.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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