Рулет "6 столовых ложек": готовится вместе с начинкой и не требует отдельного коржа

Хотите приготовить что-нибудь вкусное к чаю, но не тратить при этом пол дня на кухне? Тогда этот рецепт точно следует сохранить. В нем нет сложного бисквитного коржа, который нужно выпекать отдельно, а главный секрет теста легко запомнить - шесть столовых ложек основных ингредиентов.
Styler со ссылкой на видео со страницы "Готуємо з Катюшкою" в Facebook, делится рецептом рулета с маковой и творожной начинкой, который готовится просто, а получается нежным и очень ароматным.
Маковая начинка
Для творожно-маковой начинки понадобятся:
- 400 г маковой начинки,
- 400 г кисломолочного творога,
- 100 г сметаны,
- 3 ст. л. сахара,
- 1 яйцо.
Кисломолочный творог (при необходимости) можно предварительно перетереть или хорошо размять, чтобы начинка получилась однородной. Смешайте со сметаной, сахаром и яйцом, после чего добавьте маковую начинку.
Тесто - всего 6 ложек
Для теста нужно:
- 6 яиц,
- 6 ст. л. сахара,
- 1 ст. л. меда,
- 6 ст. л. масла,
- 6 ст. л. муки,
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте мед и растительное масло, перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто.
На противень застелите пергамент и равномерно выложите маково-творожную начинку. Сверху вылейте тесто и распределите его по всей поверхности.
Выпекайте рулет в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
И тут главный момент: не ждите, пока рулет полностью остынет. Извлеките его из духовки и, пока он еще теплый, осторожно сформуйте рулет. После этого оставьте десерт остывать.
В результате вы получите нежный рулет с маково-творожной начинкой без необходимости отдельно выпекать корж и тратить время на сложную сборку десерта.
Перед подачей его можно нарезать порционными кусочками и подать в чай или кофе.
Приятного аппетита!
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