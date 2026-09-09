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Главная Вкусно Рулет "6 столовых ложек": готовится вместе с начинкой и не требует отдельного коржа
Вкусно 09 сентября 2026 · 19:09
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Рулет "6 столовых ложек": готовится вместе с начинкой и не требует отдельного коржа

Этот домашний десерт покоряет своей простотой
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Рулет "6 столовых ложек": готовится вместе с начинкой и не требует отдельного коржа

Рулет с маковой и творожной начинкой (фото: Styler)

Хотите приготовить что-нибудь вкусное к чаю, но не тратить при этом пол дня на кухне? Тогда этот рецепт точно следует сохранить. В нем нет сложного бисквитного коржа, который нужно выпекать отдельно, а главный секрет теста легко запомнить - шесть столовых ложек основных ингредиентов.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Готуємо з Катюшкою" в Facebook, делится рецептом рулета с маковой и творожной начинкой, который готовится просто, а получается нежным и очень ароматным.

Маковая начинка

Для творожно-маковой начинки понадобятся:

  • 400 г маковой начинки,
  • 400 г кисломолочного творога,
  • 100 г сметаны,
  • 3 ст. л. сахара,
  • 1 яйцо.

Кисломолочный творог (при необходимости) можно предварительно перетереть или хорошо размять, чтобы начинка получилась однородной. Смешайте со сметаной, сахаром и яйцом, после чего добавьте маковую начинку.

Тесто - всего 6 ложек

Для теста нужно:

  • 6 яиц,
  • 6 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. меда,
  • 6 ст. л. масла,
  • 6 ст. л. муки,
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте мед и растительное масло, перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто.

На противень застелите пергамент и равномерно выложите маково-творожную начинку. Сверху вылейте тесто и распределите его по всей поверхности.

Выпекайте рулет в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

И тут главный момент: не ждите, пока рулет полностью остынет. Извлеките его из духовки и, пока он еще теплый, осторожно сформуйте рулет. После этого оставьте десерт остывать.

В результате вы получите нежный рулет с маково-творожной начинкой без необходимости отдельно выпекать корж и тратить время на сложную сборку десерта.

Перед подачей его можно нарезать порционными кусочками и подать в чай или кофе.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить интересный, а главное - простой рецепт вкусных блинов с нежным заварным кремом.

Теги: Рецепты
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