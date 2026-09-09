Рулет "6 столовых ложек": готовится вместе с начинкой и не требует отдельного коржа

Хотите приготовить что-нибудь вкусное к чаю, но не тратить при этом пол дня на кухне? Тогда этот рецепт точно следует сохранить. В нем нет сложного бисквитного коржа, который нужно выпекать отдельно, а главный секрет теста легко запомнить - шесть столовых ложек основных ингредиентов.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Готуємо з Катюшкою" в Facebook , делится рецептом рулета с маковой и творожной начинкой, который готовится просто, а получается нежным и очень ароматным.

Маковая начинка

Для творожно-маковой начинки понадобятся:

400 г маковой начинки,

400 г кисломолочного творога,

100 г сметаны,

3 ст. л. сахара,

1 яйцо.

Кисломолочный творог (при необходимости) можно предварительно перетереть или хорошо размять, чтобы начинка получилась однородной. Смешайте со сметаной, сахаром и яйцом, после чего добавьте маковую начинку.

Тесто - всего 6 ложек

Для теста нужно:

6 яиц,

6 ст. л. сахара,

1 ст. л. меда,

6 ст. л. масла,

6 ст. л. муки,

1 ч. л. разрыхлителя.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте мед и растительное масло, перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто.

На противень застелите пергамент и равномерно выложите маково-творожную начинку. Сверху вылейте тесто и распределите его по всей поверхности.

Выпекайте рулет в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

И тут главный момент: не ждите, пока рулет полностью остынет. Извлеките его из духовки и, пока он еще теплый, осторожно сформуйте рулет. После этого оставьте десерт остывать.

В результате вы получите нежный рулет с маково-творожной начинкой без необходимости отдельно выпекать корж и тратить время на сложную сборку десерта.

Перед подачей его можно нарезать порционными кусочками и подать в чай или кофе.

Приятного аппетита!