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Вкусно 09 сентября 2026 · 14:21
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Легендарный сливовый пирог от The New York Times: оригинальный рецепт для формы 22 см

Этот пирог стал осенней классикой не случайно: сочные сливы, нежное тесто и аромат корицы - а приготовление не требует сложных кулинарных навыков
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Легендарный сливовый пирог от The New York Times: оригинальный рецепт для формы 22 см

Сливовый пирог (фото: Styler)

Сливовой пирог от The New York Times это знаменитый американский десерт со сливами, масляным тестом и корицей. Оригинальный рецепт рассчитан для формы на 8, 9 или 10 дюймов (около 20-23 и 25 сантиметров), а для формы 21-22 см можно использовать адаптированные пропорции.

Styler рассказывает, как приготовить известный сливовый пирог от The New York Times и адаптированные пропорции для формы диаметром 22 см.

Рецепт сливового пирога, известного как Original Plum Torte, впервые был опубликован в The New York Times в 1983 году. Его автором была кулинарный редактор Мариан Беррос.

Пирог настолько понравился читателям, что газета возвращалась к рецепту ежегодно несколько лет. Сегодня он остается одним из самых известных рецептов The New York Times и особенно хорошо подходит к сезону слив.

Оригинальный рецепт сливового пирога The New York Times

Классический рецепт рассчитан примерно на 8 порций. Для него требуются простые продукты, а большую часть работы составляет приготовление теста.

Ингредиенты

  • три четверти или 1 полный стакан сахара;
  • половина стакана несоленого сливочного масла, размягченного;
  • 1 стакан просеянной муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 2 яйца;
  • 12 слив, разрезанных пополам;
  • сахар, лимонный сок и корица для посыпки.

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости слив. Само сочетание кисловатых фруктов со сладким тестом и корицей делает этот пирог характерным для осенней версии рецепта.

Как приготовить классический пирог

Сначала размягченное масло нужно взбить с сахаром до кремообразной консистенции. Затем добавить муку, разрыхлитель, соль и яйца и перемешать в однородное тесто.

Готовое тесто следует выложить в разъемную форму диаметром 8, 9 или 10 дюймов (примерно 20-23 и 25 сантиметров). Сверху плотно разложить половинки слив кожурой вверх.

После этого фрукты посыпать сахаром, добавить немного лимонного сока и корицы.

Пирог нужно выпекать примерно 1 час при 350 градусах по Фаренгейту - это около 175-180 градусов Цельсия. Готовой выпечке дают остыть.

Пропорции для формы 21-22 см

Для меньшей формы можно воспользоваться адаптированной версией рецепта, которым на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша с ником "anny.cooking". В ней изменены количество некоторых ингредиентов и время выпекания.

Для формы диаметром 21-22 см понадобятся:

  • 100 г сливочного масла;
  • 120 г сахара;
  • щепотка соли;
  • ваниль – по желанию;
  • 2 яйца;
  • 150 г муки;
  • 1 ч. л. с горкой разрыхлителя;
  • 6-7 больших слив или более маленьких;
  • 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы для посыпки пирога.

Все продукты для этого варианта блоггер советует заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

Масло взбивайте с сахаром, затем добавьте яйца, муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Готовое тесто переложите в форму, а сверху выложите половинки слив. Пирог посыпьте сахаром и корицей и выпекайте при 180 градусах примерно 40-45 минут.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырого теста на поверхности.

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Теги: Выпечка Пирог
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