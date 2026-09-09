Легендарный сливовый пирог от The New York Times: оригинальный рецепт для формы 22 см

Сливовой пирог от The New York Times это знаменитый американский десерт со сливами, масляным тестом и корицей. Оригинальный рецепт рассчитан для формы на 8, 9 или 10 дюймов (около 20-23 и 25 сантиметров), а для формы 21-22 см можно использовать адаптированные пропорции.
Styler рассказывает, как приготовить известный сливовый пирог от The New York Times и адаптированные пропорции для формы диаметром 22 см.
Рецепт сливового пирога, известного как Original Plum Torte, впервые был опубликован в The New York Times в 1983 году. Его автором была кулинарный редактор Мариан Беррос.
Пирог настолько понравился читателям, что газета возвращалась к рецепту ежегодно несколько лет. Сегодня он остается одним из самых известных рецептов The New York Times и особенно хорошо подходит к сезону слив.
Оригинальный рецепт сливового пирога The New York Times
Классический рецепт рассчитан примерно на 8 порций. Для него требуются простые продукты, а большую часть работы составляет приготовление теста.
Ингредиенты
- три четверти или 1 полный стакан сахара;
- половина стакана несоленого сливочного масла, размягченного;
- 1 стакан просеянной муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 2 яйца;
- 12 слив, разрезанных пополам;
- сахар, лимонный сок и корица для посыпки.
Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости слив. Само сочетание кисловатых фруктов со сладким тестом и корицей делает этот пирог характерным для осенней версии рецепта.
Как приготовить классический пирог
Сначала размягченное масло нужно взбить с сахаром до кремообразной консистенции. Затем добавить муку, разрыхлитель, соль и яйца и перемешать в однородное тесто.
Готовое тесто следует выложить в разъемную форму диаметром 8, 9 или 10 дюймов (примерно 20-23 и 25 сантиметров). Сверху плотно разложить половинки слив кожурой вверх.
После этого фрукты посыпать сахаром, добавить немного лимонного сока и корицы.
Пирог нужно выпекать примерно 1 час при 350 градусах по Фаренгейту - это около 175-180 градусов Цельсия. Готовой выпечке дают остыть.
Пропорции для формы 21-22 см
Для меньшей формы можно воспользоваться адаптированной версией рецепта, которым на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша с ником "anny.cooking". В ней изменены количество некоторых ингредиентов и время выпекания.
Для формы диаметром 21-22 см понадобятся:
- 100 г сливочного масла;
- 120 г сахара;
- щепотка соли;
- ваниль – по желанию;
- 2 яйца;
- 150 г муки;
- 1 ч. л. с горкой разрыхлителя;
- 6-7 больших слив или более маленьких;
- 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы для посыпки пирога.
Все продукты для этого варианта блоггер советует заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.
Масло взбивайте с сахаром, затем добавьте яйца, муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Готовое тесто переложите в форму, а сверху выложите половинки слив. Пирог посыпьте сахаром и корицей и выпекайте при 180 градусах примерно 40-45 минут.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырого теста на поверхности.
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