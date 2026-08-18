UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:01 Вкусно
Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе
17:24 Полезное
Сложите подушку пополам: этот простой трюк покажет, пора ли ее менять
16:58 Тренды
Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли
16:14 Полезное
Не выбрасывайте овощи: метод "картотеки", который навсегда изменит ваш подход к продуктам
15:38 Вкусно
Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент
15:04 Полезное
Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника
14:29 Гороскопы
По этим приметам огородники издавна определяли, когда будет дождь: посмотрите на растения перед поливом
13:55 Тренды
Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в тренде
13:16 Люди
Медуза или НЛО на Марсе: NASA зафиксировало странный объект на Красной планете
12:46 Вкусно
Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт без духовки
Все новости
Главная Вкусно Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе
Вкусно 18 августа 2026 · 18:01

Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе

Понадобится всего несколько простых ингредиентов, а результат точно удивит
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе

Как закрыть в банках персики в желе (изображение сгенерировано ИИ)

Сезон персиков - прекрасное время, чтобы сделать необычную сладкую заготовку на холодный сезон. Фрукты остаются сочными, а желейная основа придает им нежности.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Виктории Козиной рассказывает, как все приготовить.

Персики в желе на зиму: что нужно

Рецепт рассчитан на 2 банки по 0,5 л.

Ингредиенты:

  • 1 пачка желе - вкус можно выбрать на свое усмотрение
  • 1 ст. л. желатина
  • 1 ст. л. сахара
  • 400 мл воды
  • персики - количество зависит от размера плодов.

Как приготовить персики в желе

1. Приготовьте желейную основу

Высыпьте пачку желе в миску. Добавить желатин и сахар, после чего влейте 400 мл горячей воды.

Хорошо размешайте смесь, чтобы желатин и желе полностью растворились. Отставьте миску и займитесь персиками.

2. Подготовьте персики

Персики помойте и нарежьте произвольными кусочками. По желанию кожуру можно снять - для этого залейте плоды кипятком примерно на 30 секунд, после чего она легко снимется.

Подготовленные кусочки персиков плотно разложите в чистые банки.

3. Залейте персики желе

Залейте фрукты приготовленной желейной смесью. Накройте банки крышками и поставьте их стерилизовать.

С момента закипания воды стерилизуйте банки 10 минут.

4. Закрутите банки

После стерилизации извлеките банки и плотно закрутите крышками. Оставьте их до полного охлаждения.

После этого перенесите заготовки в прохладное место для хранения.

Какими получаются персики в желе

Зимой такая заготовка может оказаться не просто консервацией, а готовым фруктовым десертом. Сочные кусочки персиков в ароматном желе можно подавать к чаю или использовать для десертов.

Совет: вкус желе можно каждый раз менять - выбирайте тот вариант, который лучше всего сочетается с персиками.

Ранее Styler рассказывал рецепт абрикосового варенья с секретным ингредиентом.

Также мы писали, как закрыть на зиму дыню в желе.

Теги: закрутки на зиму Рецепты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы Вкусно Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы
Этот простой ответ на вопрос гарантированно доведет партнера до бешенства
Этот простой ответ на вопрос гарантированно доведет партнера до бешенства Полезное
Дорогие вещи могут удешевить образ: стилист назвала главную ошибку
Дорогие вещи могут удешевить образ: стилист назвала главную ошибку Тренды
Больше интересного
Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" Катерина Собкова · 18 августа 2026, 08:10
Коридор затмений выходит на пик: астролог назвала самые сложные дни недели Коридор затмений выходит на пик: астролог назвала самые сложные дни недели Людмила Жукова · 17 августа 2026, 20:05
Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды Людмила Жукова · 18 августа 2026, 09:16
Сложите подушку пополам: этот простой трюк покажет, пора ли ее менять Сложите подушку пополам: этот простой трюк покажет, пора ли ее менять Катерина Собкова · 18 августа 2026, 17:24