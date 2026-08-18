Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе

Сезон персиков - прекрасное время, чтобы сделать необычную сладкую заготовку на холодный сезон. Фрукты остаются сочными, а желейная основа придает им нежности.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Виктории Козиной рассказывает, как все приготовить.

Персики в желе на зиму: что нужно

Рецепт рассчитан на 2 банки по 0,5 л.

Ингредиенты:

1 пачка желе - вкус можно выбрать на свое усмотрение

1 ст. л. желатина

1 ст. л. сахара

400 мл воды

персики - количество зависит от размера плодов.

Как приготовить персики в желе

1. Приготовьте желейную основу

Высыпьте пачку желе в миску. Добавить желатин и сахар, после чего влейте 400 мл горячей воды.

Хорошо размешайте смесь, чтобы желатин и желе полностью растворились. Отставьте миску и займитесь персиками.

2. Подготовьте персики

Персики помойте и нарежьте произвольными кусочками. По желанию кожуру можно снять - для этого залейте плоды кипятком примерно на 30 секунд, после чего она легко снимется.

Подготовленные кусочки персиков плотно разложите в чистые банки.

3. Залейте персики желе

Залейте фрукты приготовленной желейной смесью. Накройте банки крышками и поставьте их стерилизовать.

С момента закипания воды стерилизуйте банки 10 минут.

4. Закрутите банки

После стерилизации извлеките банки и плотно закрутите крышками. Оставьте их до полного охлаждения.

После этого перенесите заготовки в прохладное место для хранения.

Какими получаются персики в желе

Зимой такая заготовка может оказаться не просто консервацией, а готовым фруктовым десертом. Сочные кусочки персиков в ароматном желе можно подавать к чаю или использовать для десертов.

Совет: вкус желе можно каждый раз менять - выбирайте тот вариант, который лучше всего сочетается с персиками.