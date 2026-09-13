Учасник "Фабрики зірок" назвав співака, чию кар'єру хотів би повторити: "Класний шлях"

Чию кар'єру PRONKIN хотів би повторити

Серед випускників старої "Фабрики зірок" співак насамперед виділив Макса Барських.

"Мені здається, класний шлях пройшов Макс Барських. Думаю, найскладніше після таких шоу - не просто спалахнути, а зберегти увагу до себе й продовжувати розвиватися", - сказав PRONKIN.

Водночас Барських - не єдиний артист із колишніх учасників шоу, за чиєю кар'єрою він стежить.

"Показово, що багато випускників "Фабрики" дійсно стали зірками українського шоу-бізнесу й навіть через 15 років продовжують підкорювати слухачів новими гранями своєї творчості. Світлана Тарабарова, MamaRika, яка тоді виступала під ім'ям Еріка, - захоплююсь цими артистами", - додав співак.

Навіщо PRONKIN пішов на "Фабрику зірок"

До участі у шоу Владислав уже працював із Jerry Heil, Артемом Пивоваровим і Машею Кондратенко. Проте від нового проєкту він очікував зовсім іншого досвіду.

"Мені було цікаво побачити себе зі сторони: наскільки органічно виглядаю у кадрі, як сприйматимуть мене та вокал професійні коучі в індустрії. Тобто я хотів зрозуміти, наскільки є цікавим в рамках телевізійного чи стримінгового проєкту", - пояснив артист.

Кого він уже помітив серед учасників

PRONKIN поки не називає когось одного своїм головним конкурентом. За його словами, часу на знайомство з усіма учасниками було небагато.

"Мені дуже подобається вайб і подача тих, з ким я вже встиг познайомитися й поспілкуватися: це DISHA, LESAN, Nana Solis. Багато учасників дуже фірмові та стильові, і мені точно є чому в них повчитися", - розповів співак.

При цьому артист визнає, що сильних учасників у сезоні багато.

"Майже на кожного учасника дивлюся з думкою, що він може мене обійти. Всі ззовні класні, наповнені і розуміють, що тут роблять. Звісно, я ще не до кінця знаю, хто як поводиться на сцені, але через яскраву зовнішність уже несвідомо задумуюсь: а раптом ця людина прям дуже крута?" - зазначив він.