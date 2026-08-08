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Корисне 08 серпня 2026 · 14:22

Секрети розкішного цвітіння: як правильно обрізати троянди, щоб не нашкодити кущу

Головні правила обрізки троянд, які гарантують пишні бутони
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Секрети розкішного цвітіння: як правильно обрізати троянди, щоб не нашкодити кущу

Поради для обрізки троянд (фото: magnific)

Регулярна обрізка троянд є критично важливою процедурою, яка не лише формує гарний кущ, але й стимулює активний ріст нових пагонів, омолоджує рослину та захищає її від грибкових захворювань.

Як правильно обрізати троянди для стимулювання майбутніх бутонів на квітах, розповідає Styler.

Підготовка інструментів

Успіх процедури великою мірою залежить від якості вашого інструменту. Використання тупого або брудного інвентарю може призвести до інфікування рослини та її подальшої загибелі.

  • Гострота: Леза секатора мають бути ідеально нагостреними, щоб робити рівні зрізи без роздроблення деревини та задирок.
  • Дезінфекція: Обов'язково протирайте леза спиртом, антисептиком або розчином марганцівки після переходу від одного куща до іншого.
  • Захист: Використовуйте щільні довгі рукавиці, щоб надійно захистити руки від колючок.

Золоті правила правильного зрізу

Щоб не травмувати троянду та забезпечити правильний ріст нових пагонів, дотримуйтесь техніки ідеального зрізу. Це основа, яку повинен запам'ятати кожен власник квітника:

  • Зріз завжди робиться під кутом 45 градусів.
  • Відступайте приблизно 5-7 міліметрів вгору від обраної бруньки.

Зрізайте пагін виключно над брунькою, яка "дивиться" назовні куща, а не всередину. Це допоможе сформувати відкриту крону, яка добре провітрюється та рівномірно освітлюється сонцем.

Нещодавно Styler розповідав про п'ять вічнозелених рослин, які заборонено обрізати.

Теги: Сад і огород Квітка
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