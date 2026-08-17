Нервный тонкий армянский лаваш: рецепт на сковородке только из 4 ингредиентов

Если магазинный лаваш постоянно рвется во время заворачивания начинки, попробуйте приготовить его самостоятельно. Для этого понадобятся только мука, горячая вода, соль и немного растительного масла.
Styler со ссылкой на видео блогерши Vika Yavorska на странице Facebook рассказывает, как сделать мягкий домашний лаваш, который не рвется и легко сворачивается в рулет.
Что нужно подготовить из ингредиентов:
- 500 г муки;
- 250 мл горячей воды;
- 8 г соли - примерно 1,25 чайной ложки;
- 10 г масла - около 2 чайных ложек.
(!) Обратите внимание, что количество муки может немного разниться, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.
Как готовить - простой алгоритм действий
Смешайте муку с солью, влейте горячую воду и добавьте растительное масло. Замесите мягкое однородное тесто.
Разделите его на небольшие части и сформуйте шарики. Каждый шарик нужно очень тонко раскатать - это один из главных секретов эластичного лаваша.
Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте лепешки на умеренном огне с обеих сторон. Не пересушивайте их, иначе лаваш станет ломким.
Еще один важный момент: готовые лепешки сразу накрывайте хорошо влажным, но отжатым полотенцем. Это поможет им остаться мягкими и эластичными.
После охлаждения лаваш можно использовать для шаурмы, домашних рулетов, тако или других блюд с начинкой.
А если приготовили много, дайте лепешкам полностью остыть, разделите на порции и заморозьте.
Приятного аппетита!
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