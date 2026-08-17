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Вкусно 17 августа 2026 · 07:41

Нервный тонкий армянский лаваш: рецепт на сковородке только из 4 ингредиентов

Изделие получается очень тоненьким, эластичным и не рвется, если заворачивать в него начинку
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Нервный тонкий армянский лаваш: рецепт на сковородке только из 4 ингредиентов

Вкусный лаваш можно приготовить на обычной сковороде (фото сгенерированное ИИ)

Если магазинный лаваш постоянно рвется во время заворачивания начинки, попробуйте приготовить его самостоятельно. Для этого понадобятся только мука, горячая вода, соль и немного растительного масла.

Styler со ссылкой на видео блогерши Vika Yavorska на странице Facebook рассказывает, как сделать мягкий домашний лаваш, который не рвется и легко сворачивается в рулет.

Что нужно подготовить из ингредиентов:

  • 500 г муки;
  • 250 мл горячей воды;
  • 8 г соли - примерно 1,25 чайной ложки;
  • 10 г масла - около 2 чайных ложек.

(!) Обратите внимание, что количество муки может немного разниться, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.

Как готовить - простой алгоритм действий

Смешайте муку с солью, влейте горячую воду и добавьте растительное масло. Замесите мягкое однородное тесто.

Разделите его на небольшие части и сформуйте шарики. Каждый шарик нужно очень тонко раскатать - это один из главных секретов эластичного лаваша.

Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте лепешки на умеренном огне с обеих сторон. Не пересушивайте их, иначе лаваш станет ломким.

Еще один важный момент: готовые лепешки сразу накрывайте хорошо влажным, но отжатым полотенцем. Это поможет им остаться мягкими и эластичными.

После охлаждения лаваш можно использовать для шаурмы, домашних рулетов, тако или других блюд с начинкой.

А если приготовили много, дайте лепешкам полностью остыть, разделите на порции и заморозьте.

Приятного аппетита!

Напомним, как раньше мы делились вкусным рецептом пикантного салата, который можно приготовить как на праздник, так и на каждый день.

Теги: ТАКО Рецепты Мука
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