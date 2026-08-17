Нервный тонкий армянский лаваш: рецепт на сковородке только из 4 ингредиентов

Если магазинный лаваш постоянно рвется во время заворачивания начинки, попробуйте приготовить его самостоятельно . Для этого понадобятся только мука, горячая вода, соль и немного растительного масла.

Styler со ссылкой на видео блогерши Vika Yavorska на странице Facebook рассказывает, как сделать мягкий домашний лаваш, который не рвется и легко сворачивается в рулет.

Что нужно подготовить из ингредиентов:

500 г муки;

250 мл горячей воды;

8 г соли - примерно 1,25 чайной ложки;

10 г масла - около 2 чайных ложек.

(!) Обратите внимание, что количество муки может немного разниться, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.

Как готовить - простой алгоритм действий

Смешайте муку с солью, влейте горячую воду и добавьте растительное масло. Замесите мягкое однородное тесто.

Разделите его на небольшие части и сформуйте шарики. Каждый шарик нужно очень тонко раскатать - это один из главных секретов эластичного лаваша.

Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте лепешки на умеренном огне с обеих сторон. Не пересушивайте их, иначе лаваш станет ломким.

Еще один важный момент: готовые лепешки сразу накрывайте хорошо влажным, но отжатым полотенцем. Это поможет им остаться мягкими и эластичными.

После охлаждения лаваш можно использовать для шаурмы, домашних рулетов, тако или других блюд с начинкой.

А если приготовили много, дайте лепешкам полностью остыть, разделите на порции и заморозьте.

Приятного аппетита!