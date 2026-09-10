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Главная Люди "Подбросим работы": Залужный потролил русскоязычных хейтеров
Люди 10 сентября 2026 · 14:38
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"Подбросим работы": Залужный потролил русскоязычных хейтеров

Экс-главнокомандующий отметился неожиданным ироническим пассажем в адрес оппонентов
Анна Шиканова Анна Шиканова Редактор Styler
"Подбросим работы": Залужный потролил русскоязычных хейтеров

Валерий Залужный (фото: Getty Images)

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время выступления в Mansion House в Лондоне иронически обратился к своим критикам в Украине, которые любят оценивать его уровень владения иностранным языком.

Styler со ссылкой на Telegram-каналы рассказывает детали инцидента.

Детали инцидента

Бывший главнокомандующий решил опередить возможную волну замечаний по поводу его произношения или грамматики на английском, поэтому пошутил по этому поводу и фактически оставив критикам повод для очередных обсуждений.

"Сегодня мы подбросим работу поклонникам русского языка в Украине, которые будут оценивать мой английский", – обратился к аудитории.

Контекст и реакция

Реплика дипломата прозвучала на фоне очередного всплеска общественных дискуссий по поводу использования русского языка среди украинских чиновников и политиков.

В частности, в сети активизировалось обсуждение пленок, недавно обнародованных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), где фигуранты громких уголовных производств, связанных с представителями власти, общаются между собой именно на русском.

И вместе с тем – иронически обратил внимание на своих критиков, которые тщательно оценивают публичные выступления Залужного на английском.

Ранее опрос украинцев показал, что Валерий Залужный возглавил рейтинги доверия.

Теги: Валерий Залужный
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