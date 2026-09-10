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Люди 10 вересня 2026 · 14:38
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"Підкинемо роботи": Залужний потролив російськомовних хейтерів

Екс-головнокомандувач відзначився несподіваним іронічним пасажем на адресу опонентів
Анна Шиканова Анна Шиканова Редактор Styler
"Підкинемо роботи": Залужний потролив російськомовних хейтерів

Валерій Залужний (фото: Getty Images)

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час виступу в Mansion House у Лондоні іронічно звернувся до своїх критиків в Україні, які полюбляють оцінювати його рівень володіння іноземною мовою.

Styler з посиланням на Telegram-канали розповідає деталі інциденту.

Деталі інциденту

Колишній головнокомандувач вирішив випередити можливу хвилю зауважень щодо його вимови чи граматики англійською, тому пожартував з цього приводу та фактично залишивши критикам привід для чергових обговорень.

"Сьогодні ми підкинемо роботу прихильникам російської мови в Україні, які будуть оцінювати мою англійську", – звернувся від до аудиторії.

Контекст та реакція

Репліка дипломата прозвучала на тлі чергового сплеску суспільних дискусій щодо використання російської мови серед українських посадовців та політиків.

Зокрема, у мережі активізувалося обговорення плівок, нещодавно оприлюднених Національним антикорупційним бюро (НАБУ), де фігуранти гучних кримінальних проваджень, пов'язаних з представниками влади, спілкуються між собою саме російською.

І разом з тим – іронічно звернув увагу на своїх критиків, які прискіпливо оцінюють публічні виступи Залужного англійською.

Раніше опитування українців показали, що Валерій Залужний очолив рейтинги довіри.

Теги: Валерій Залужний
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