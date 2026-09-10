Квиткова, Дорофеева и Мищеряков: названы судьи и ведущие нового сезона "Танцюють всі"

В Киеве стартовали съемки нового сезона "Танцюють всі". Легендарное танцевальное шоу возвращается после более чем десяти лет паузы, а его ведущими стали Даша Квиткова и Роман Мищеряков. В состав судей вошла Надя Дорофеева, но это еще не все звезды.

Styler рассказывает, кто будет работать над новым сезоном и чего ждать от его возвращения.

Кто стал ведущими "Танцюють всі"

Обновленную команду ведущих возглавили Даша Квиткова и Роман Мищеряков.

Для Квитковой это первый опыт работы ведущей шоу такого масштаба. Она призналась, что особенно рада дебютировать именно в проекте с большой историей.

"Я впервые стала ведущей такого масштабного шоу, и я невероятная счастлива, что это именно "Танцюють всі" - проект с историей, который поражает. Я наслаждаюсь всеми моментами на съемочной площадке вместе с талантливыми людьми вокруг", - рассказала Даша.

"Мне хочется, чтобы каждый из участников сегодня не стеснялся, раскрылся и показал все, что умеет и что имеет внутри. Потому что иногда танец может сказать гораздо больше, чем слова", - отметила она.

Ее партнером стал ведущий и автор YouTube-канала "Точка сбора" Роман Мищеряков.

По его словам, возвращение "Танцюють всі" может стать стартовой площадкой для новых украинских танцовщиков.

"Для меня возвращение "Танцюють всі" на SWEET.TV - невероятное событие. Это первый проект такого масштаба. В свое время "Танцюють всі" стало важной частью украинской танцевальной культуры, и, думаю, его действительно очень ждали танцовщики по всей стране", - рассказал Роман.

"Мне бы очень хотелось, чтобы этот возврат стал точкой старта для новых имен, которые будут представлять Украину не только на всеукраинской сцене, но и за ее пределами", - сказал он.

От участников Мищеряков ожидает не только технического мастерства, но и искренней любви к танцу.

"Я хотел бы увидеть талантливых людей, которые пришли сюда показать свой талант и прокайфовать", - добавил ведущий.

Квиткова также положительно оценила их тандем.

"Мне очень повезло работать с Ромой - он невероятный комик и ведущий, с ним очень комфортно, и мне кажется, что у нас действительно классный тандем. Мы с нетерпением ждем нашей встречи со зрителями на SWEET.TV", - отметила она.

Кто стал судьями нового сезона

В судейскую команду "Танцюють всі" вошли представители музыкальной и танцевальной индустрии.

Оценивать выступления участников будут:

Надя Дорофеева

Максим Оробец

Марина Кущова

Руслан Махов

Оробец - один из самых титулованных танцовщиков Восточной Европы. Кущова работает как хореограф-постановщик и сотрудничает со звездами мирового уровня, а Махов создает танцевальные перформансы для больших украинских шоу.

Каким будет новый сезон "Танцюють всі"

Шоу возвращается после более чем десяти лет паузы с новым поколением участников и обновленной командой.

В новом сезоне сохранят главные элементы проекта - конкуренцию, сценические выступления и борьбу за победу. В то же время создатели обещают больше пространства для разных танцевальных направлений, собственного стиля и индивидуальности участников.

Руководитель Sweet.tv Originals. Big Entertainment Shows Владимир Завадюк подчеркнул, что проект должен стать платформой для развития новых талантов.

"Сегодня особенно важно поддерживать молодые таланты, давать им возможность развиваться, творить и заявлять о себе. Именно поэтому, даже в эти сложнейшие дни для Киева, мы продолжаем снимать "Танцюють всі" - несмотря на все, конечно, уделяя особое внимание безопасности команды и участников", - подчеркнул он.

"Мы делаем этот проект, чтобы талантливые танцовщики со всей Украины имели платформу, где могут показать себя, получить профессиональный опыт и шагнуть к большой сцене - в Украине и за ее пределами", - отметил Владимир.

Новый сезон также создается в партнерстве с Superhumans Center. Одним из направлений проекта станет поддержка инклюзивности и открытие новых возможностей талантливым людям независимо от жизненных обстоятельств.