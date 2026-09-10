15-річна рекордсменка Гіннеса здивувала "Україна має талант": вистрілила ногами з лука вогняною стрілою

15-річна Софія Тепла з Подільська Одеської області повернулася на "Україна має талант" через п'ять років після першого виступу. Цього разу вона стоячи на руках ногами натягнула лук і влучила в мішень вогняною стрілою.

Styler розповідає, чим Софія здивувала суддів та чому її називають світовою рекордсменкою.

Вогняна стріла з лука - ногами

Виступ Софії став одним із найбільш видовищних номерів третього випуску талант-шоу. Гімнастка поєднала у ньому еквілібр, гнучкість і стрільбу з лука.

Спочатку дівчина виконала складні елементи на баланс і гнучкість. А кульмінацією номера стала стрільба: перебуваючи у складній позиції, вона використала ноги замість рук, натягнула лук та поцілила у мішень запаленою стрілою.

Цей ефектний трюк, який гімнастка виконувала вперше, потребує надзвичайної точності, сили, координації та повного контролю над тілом.

Суддя Артем Пивоваров назвав виступ Софії "приголомшливим виявом справжньої майстерності". Він також наголосив на величезній роботі, стійкості та страхах, які залишаються за лаштунками таких номерів.

П'ять років тому вона вже дивувала цим шоу

Софія прийшла на "Україна має талант" ще дитиною. У 2021 році, коли їй було 11, вона показала номер, у якому демонструвала неймовірну гнучкість, а наприкінці так само вистрілила з лука ногами, стоячи на руках. Офіційний YouTube-канал шоу називав її виступ "ельфійською магією".

За п’ять років Софія помітно виросла не лише фізично, а й професійно. Сьогодні вона вже має за плечима два світові рекорди.

Перший вона встановила у 2022 році в Мілані. Тоді 11-річна Софія подолала 20-метрову дистанцію в потрійній гімнастичній складці за 10,49 секунди та потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

Другий рекорд спортсменка встановила у 2023 році. У потрійній гімнастичній складці вона виконала 21 віджимання на одних руках за 30 секунд.

Тож повернення на "Україна має талант" для Софії стало не просто ще одним телевізійним виступом. Цього разу на сцену вийшла вже досвідчена спортсменка.-рекордсменка.

І свій "реванш" вона точно зробила незабутнім - вогняна стріла, випущена ногами, влучила точно в ціль.