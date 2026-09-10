Запечений перець на зиму: простий рецепт із часником та зеленню

Солодкий перець можна не лише маринувати чи заморожувати, а й запекти перед закручуванням. Завдяки цьому він набуває насиченого смаку та приємного аромату, а часник і зелень роблять заготівлю ще виразнішою .

Styler з посиланням на публікацію фудблогерки danilchenko_77 в Instagram ділиться рецептом запеченого перцю на зиму, який легко приготувати в сезон.

Що вам знадобиться

Рецепт розрахований на банку обёємом 0,5 л. Для нього краще брати перець із товстими "стінками" - після запікання він залишиться соковитим.

солодкий перець - потрібна кількість для заповнення банки,

часник - 3 зубчики,

зелень - за смаком,

сіль - 1 ч. л.,

цукор - 1 ст. л.,

оцет - 1 ч. л.0

рослинна олія - для змащування перцю.

Як запекти перець

Перець змастіть невеликою кількістю олії та викладіть на деко. Запікайте при 180 градусах до появи добре рум`яної скоринки (приблизно 25-40 хв., в залежності від вашої духовки чи аерогрилю).

Готовий перець перекладіть у каструлю, накрийте кришкою та залиште "паритись" приблизно на 20 хвилин. Після цього зніміть із нього шкірку й очистіть від насіння.

На дно стерильної банки покладіть трохи зелені, потім шар перцю, подрібнений часник і знову зелень. Чергуйте шари, доки банка не заповниться.

Додайте сіль, цукор та оцет, після чого залийте перець соком, який виділився під час запікання, до самого верху.

Банку накрийте кришкою та стерилізуйте 10 хвилин. Потім закрутіть, переверніть догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження.

Такий перець можна подавати як самостійну закуску або використовувати як доповнення до м'ясних і овочевих страв.

Смачного!