Потапа не позбавлять звання заслуженого артиста: в Раді не вистачило голосів

Верховна Рада розглянула звернення щодо позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап , звання "Заслужений артист України". За документ проголосували 198 депутатів, тож рішення не ухвалили.

Про це розповідає Styler із посиланням на Espreso.tv.

Петиція щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста

Потап, отримав звання "Заслужений артист України" у червні 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення його перебування за межами України та публічна діяльність неодноразово викликали суспільну дискусію та критику.

Ініціатива щодо позбавлення Потапенка державного звання з'явилася після електронної петиції, зареєстрованої на сайті президента 28 серпня 2026 року. Авторкою звернення стала співачка та громадська діячка Катерина Таран.

У петиції авторка заявила, що публічна діяльність Потапенка, на її думку, не відповідає статусу людини, нагородженої державою. Серед претензій вона згадала нібито популяризацію російського культурного середовища, публічну взаємодію з представниками Росії, а також спільний медійний контент із російськими громадянами та представниками російського шоу-бізнесу.

Окремо в документі йдеться про висловлювання та дії Потапенка щодо української мови, які авторка петиції вважає такими, що можуть сприйматися як її знецінення або висміювання. Водночас це саме аргументація авторки петиції, а не встановлений парламентом факт.

Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. На офіційному сайті президента зазначено, що збір підписів завершено, а сама петиція має статус "На розгляді".

Що вирішила Верховна Рада

Попри розгляд питання в парламенті, необхідної кількості голосів за звернення до президента не знайшлося. "За" проголосували 198 депутатів, тому Верховна Рада не підтримала документ.

Таким чином, саме це парламентське звернення не було ухвалене. Водночас голосування Ради не означає автоматичного вирішення всіх можливих процедур щодо державної нагороди, адже законодавство передбачає окремі механізми її позбавлення.

Чи можна позбавити державної нагороди

У листопаді 2024 року набув чинності закон №4074-IX, який, зокрема, змінив правила позбавлення державних нагород України. Закон передбачає можливість позбавлення нагороди за обвинувальним вироком суду в передбачених ним випадках, а також у разі застосування санкції РНБО, введеної в дію указом президента. Серед підстав для санкцій зазначені, зокрема, дії, що популяризують або пропагують державу-агресора чи створюють її позитивний образ.

Тобто саме по собі голосування Верховної Ради за звернення не є рішенням про позбавлення Потапенка звання. Йдеться про окремий парламентський крок у межах питання, яке стало предметом суспільної дискусії.