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Люди 17 вересня 2026 · 15:27
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Олег Скрипка назавав російськомовних українців за кордоном "аудиторією Потапа і Насті" (відео)

Музикант висловився про українців, які після початку повномасштабної війни опинилися за кордоном
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Олег Скрипка назавав російськомовних українців за кордоном "аудиторією Потапа і Насті" (відео)

Олег Скрипка різко висловився про українців за кордоном (фото: Styler)

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про українців, які сьогодні живуть за межами країни, та про артистів, які продовжують працювати для цієї аудиторії. Музикант пов'язав це передусім із мовним питанням і заявив, що частина українців за кордоном залишається російськомовною.

Styler розповідає, що саме заявив артист про українців за кордоном та чому згадав Потапа і Настю Каменських.

"Аудиторія Потапа та Насті"

На думку Скрипки, після виїзду за кордон частина українців продовжує перебувати в російськомовному середовищі. Саме цю аудиторію, як вважає музикант, можуть намагатися залучити артисти, які будують кар'єру за межами України.

"Я дослідив ситуацію: українці за кордоном - менш українці, ніж тут, бо там Радянський Союз, там усі ці грузини з прибалтами, з білорусами, з росіянами - усі "хороші", всі "бажають добра", і всі розмовляють російською мовою… І це якраз аудиторія Потапа та Насті, і вони борються за цю аудиторію, і, найімовірніше, вони прорахували, що ця аудиторія для них вигідніша за українську", - заявив Скрипка.

Музикант також пояснив, чому, на його думку, артисти можуть робити ставку саме на слухачів за кордоном.

"Ну, українці тут їх не прийняли, зате той Радянський Союз, який домінує там, скажімо, за кордоном… вони на цю аудиторію туди просто зануряться, як у теплу ванну" - додав він.

Що Настя Каменських сказала після хвилі критики

Варто додати, що напередодні співачка вперше публічно відреагувала на хвилю критики, яка виникла після її резонансного інтерв'ю Катерині Гордєєвій. Співачка опублікувала в Instagram відео, у якому розмірковувала про чесність, реакцію аудиторії та бажання подобатися іншим.

Каменських заявила, що не збирається змінювати свої слова лише через те, що вони викликали негативну реакцію. За її словами, якщо людина прагне всім сподобатися, їй доводиться підлаштовувати власні слова під очікування публіки.

"Правда - це огидний контент та поганий сторітейлінг. Це проти законів шоу-бізнесу. Ніколи не говоріть про себе правду, якщо ваша задача "сподобатися". Але, якщо вам все одно, то це єдиний спосіб залишитися людиною у 2026 році", - сказала артистка.

Також вона наголосила, що не хоче ставати заручницею очікувань аудиторії та вважає чесність важливішою за бажання подобатися всім.

"Від людей потрібна лише та чесність, яка співпадає з їхніми очікуваннями. Ідеальний герой для будь-якого суспільства - покійник. Він не змінюється, не робить помилок і не буває незручним. Хочеш абсолютно безумовної любові? Перестань існувати. Ну, як мінімум, вбий у собі все живе й чесне", - заявила артистка.

Її відео з'явилося після обговорення інтерв’ю Катерині Гордєєвій, у якому співачка, зокрема, розповіла про перехід на українську мову після початку повномасштабного вторгнення та проблеми з голосом, які вона пов’язувала з цим періодом.

Раніше ми розповідали про те, як лідер гурту "Воплі Відоплясова" пояснив, кого вважає "легендами" української сцени.

Теги: Настя Каменських Потап Воплі Відоплясова
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