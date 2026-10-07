Как очистить стиральную машину: правила ухода за барабаном, лотком и фильтром

Очищать стиральную машину следует периодически, еще до появления неприятного запаха. Налет в лотке и мусор в фильтре могут препятствовать поступлению стирального средства и отводу воды.
Styler рассказывает, как очистить стиральную машину и какие ошибки следует избегать.
Что проверить перед очисткой
Найдите инструкцию именно к вашей модели стиральной машинки: в ней указаны программа ухода, допустимые средства и порядок снятия деталей.
Перед ручной очисткой выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Перед работой со сливным фильтром перекройте подачу воды. Если только завершилась стирка, нужно подождать, чтобы вода остыла перед сливом.
Как очистить барабан
Цикл очистки запускают с пустым барабаном. Уберите одежду и посторонние предметы, затем выберите специальную программу, если она есть.
В пособии британской потребительской организации Which? для моделей без такой программы советуют пустую стирку при температуре 60-90 °C. Конкретный режим выбирайте в соответствии с инструкцией изготовителя.
Специальный очиститель требуется не для каждого цикла. Если вы используете его, соблюдайте дозировку и способ внесения на упаковку.
Как очистить резиновый уплотнитель
В складках резины вокруг люка могут оставаться вода и загрязнение. Этот участок следует очищать тканью из микрофибры, смоченной в теплой воде со средством для мытья посуды.
Осторожно отверните уплотнительный край и протрите доступные складки. Устойчивый налет можно убрать мягкой щеткой, без сильного нажатия. В конце вытрите резину досуха.
Как промыть лоток для порошка и кондиционера
Специалист по уборке Кэтрин Грин в комментарии Ideal Home советует промывать лоток в теплой мыльной воде, а углы и углубление очищать зубной щеткой.
Порядок очищения:
- Извлеките лоток способом, указанным в инструкции.
- Снимите вставки, если они съемные, и промойте теплой водой.
- Уберите налет мягкой щеткой. При необходимости используйте немного моющего средства и тщательно смойте его.
- Протрите доступную часть отсека, в который вставляют лоток.
- Высушите детали и установите их на место.
Как очистить сливной фильтр
Приведенный порядок подходит для моделей с доступным сливным фильтром и аварийным шлангом.
Специалист по уходу за домом Мэри Марлоу Леверетт в материале Real Simple описывает следующие шаги:
- Подставьте неглубокую емкость для воды и подложите полотенце.
- Откройте сервисную крышку, извлеките аварийный шланг и снимите заглушку.
- Слейте воду. Если емкость наполнилась, временно закройте шланг заглушкой, опорожните и продолжите.
- После слива извлеките фильтр, удалите мусор и промойте его.
- Установите фильтр обратно, закройте заглушку шланга и сверните все детали на место.
Если аварийного шланга отсутствует, сливайте воду способом, указанным в инструкции к модели.
Следует ли использовать уксус, соду или таблетки для посудомойки.
Эксперты Good Housekeeping предостерегают, что чрезмерное использование уксуса может повредить шланги и резиновые уплотнители. Сода может помочь убрать запах, но не обеспечивает полной очистки отложений внутри машины.
Австралийская потребительская организация CHOICE не рекомендует использовать таблетки для посудомоечки: такие средства могут повредить со временем уплотнители и шланги.
Не смешивайте разные очистители. В CDC предупреждают, что хлорный отбеливатель в сочетании с некоторыми другими средствами может выделять опасный газ – хлор.
Как часто нужно очищать стиральную машину
Для цикла очистки барабана специалисты приводили ориентир – раз в месяц или после 30 циклов стирки. Точная частота зависит от рекомендаций производителя и интенсивности использования машины. Лоток, уплотнитель и фильтр очищайте по отдельным инструкциям.
После стирки каждый раз вытирайте уплотнитель и оставляйте дверцу и лоток приоткрытой для просушки.
Если после очистки запах остается или машина плохо отводит воду, обратитесь к мастеру для проверки сливной системы.
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