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Главная Полезное Как очистить стиральную машину: правила ухода за барабаном, лотком и фильтром
Полезное 07 октября 2026 · 08:48
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Как очистить стиральную машину: правила ухода за барабаном, лотком и фильтром

Объясняем, какие детали можно промыть вручную и как выбрать программу очистки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Как очистить стиральную машину: правила ухода за барабаном, лотком и фильтром

Очистка стиральной машины (фото: Styler)

Очищать стиральную машину следует периодически, еще до появления неприятного запаха. Налет в лотке и мусор в фильтре могут препятствовать поступлению стирального средства и отводу воды.

Styler рассказывает, как очистить стиральную машину и какие ошибки следует избегать.

Что проверить перед очисткой

Найдите инструкцию именно к вашей модели стиральной машинки: в ней указаны программа ухода, допустимые средства и порядок снятия деталей.

Перед ручной очисткой выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Перед работой со сливным фильтром перекройте подачу воды. Если только завершилась стирка, нужно подождать, чтобы вода остыла перед сливом.

Как очистить барабан

Цикл очистки запускают с пустым барабаном. Уберите одежду и посторонние предметы, затем выберите специальную программу, если она есть.

В пособии британской потребительской организации Which? для моделей без такой программы советуют пустую стирку при температуре 60-90 °C. Конкретный режим выбирайте в соответствии с инструкцией изготовителя.

Специальный очиститель требуется не для каждого цикла. Если вы используете его, соблюдайте дозировку и способ внесения на упаковку.

Как очистить резиновый уплотнитель

В складках резины вокруг люка могут оставаться вода и загрязнение. Этот участок следует очищать тканью из микрофибры, смоченной в теплой воде со средством для мытья посуды.

Осторожно отверните уплотнительный край и протрите доступные складки. Устойчивый налет можно убрать мягкой щеткой, без сильного нажатия. В конце вытрите резину досуха.

Как промыть лоток для порошка и кондиционера

Специалист по уборке Кэтрин Грин в комментарии Ideal Home советует промывать лоток в теплой мыльной воде, а углы и углубление очищать зубной щеткой.

Порядок очищения:

  1. Извлеките лоток способом, указанным в инструкции.
  2. Снимите вставки, если они съемные, и промойте теплой водой.
  3. Уберите налет мягкой щеткой. При необходимости используйте немного моющего средства и тщательно смойте его.
  4. Протрите доступную часть отсека, в который вставляют лоток.
  5. Высушите детали и установите их на место.

Как очистить сливной фильтр

Приведенный порядок подходит для моделей с доступным сливным фильтром и аварийным шлангом.

Специалист по уходу за домом Мэри Марлоу Леверетт в материале Real Simple описывает следующие шаги:

  1. Подставьте неглубокую емкость для воды и подложите полотенце.
  2. Откройте сервисную крышку, извлеките аварийный шланг и снимите заглушку.
  3. Слейте воду. Если емкость наполнилась, временно закройте шланг заглушкой, опорожните и продолжите.
  4. После слива извлеките фильтр, удалите мусор и промойте его.
  5. Установите фильтр обратно, закройте заглушку шланга и сверните все детали на место.

Если аварийного шланга отсутствует, сливайте воду способом, указанным в инструкции к модели.

Следует ли использовать уксус, соду или таблетки для посудомойки.

Эксперты Good Housekeeping предостерегают, что чрезмерное использование уксуса может повредить шланги и резиновые уплотнители. Сода может помочь убрать запах, но не обеспечивает полной очистки отложений внутри машины.

Австралийская потребительская организация CHOICE не рекомендует использовать таблетки для посудомоечки: такие средства могут повредить со временем уплотнители и шланги.

Не смешивайте разные очистители. В CDC предупреждают, что хлорный отбеливатель в сочетании с некоторыми другими средствами может выделять опасный газ – хлор.

Как часто нужно очищать стиральную машину

Для цикла очистки барабана специалисты приводили ориентир – раз в месяц или после 30 циклов стирки. Точная частота зависит от рекомендаций производителя и интенсивности использования машины. Лоток, уплотнитель и фильтр очищайте по отдельным инструкциям.

После стирки каждый раз вытирайте уплотнитель и оставляйте дверцу и лоток приоткрытой для просушки.

Если после очистки запах остается или машина плохо отводит воду, обратитесь к мастеру для проверки сливной системы.

Раньше мы рассказывали, как стирать куртку, чтобы не сбился наполнитель.

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