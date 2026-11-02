Як безпечно почистити клавіатуру вдома: ефективні засоби та методи від Microsoft, Dell та інших

Крихти, пил і жирні сліди від пальців поступово накопичуються на клавіатурі. Особливо складно прибрати забруднення між клавішами, куди звичайна серветка не дістає. Водночас неправильне очищення може пошкодити механізми та електронні компоненти.

Styler розповідає, як безпечно почистити клавіатуру ноутбука або комп'ютера вдома, що для цього знадобиться та яких помилок варто уникати.

Що потрібно для очищення клавіатури

За рекомендаціями Microsoft, клавіатури цього виробника варто очищувати приблизно раз на місяць або за потреби. Частота догляду залежить від того, наскільки швидко накопичується бруд.

Для домашнього чищення знадобляться:

м'яка серветка з мікрофібри;

чистий пензлик із м'якою щетиною;

ватні палички;

балончик зі стисненим повітрям, за наявності;

відповідний засіб для очищення, дозволений виробником пристрою.

Якщо спеціального пензлика немає, можна використати чисту суху зубну щітку з м'якою щетиною. Головне - не натискати надто сильно на клавіші.

Перед початком очищення ноутбук потрібно повністю вимкнути та від'єднати від зарядного пристрою. Окрему клавіатуру слід відключити від комп'ютера, а з бездротової моделі за можливості вийняти батарейки.

Як почистити клавіатуру ноутбука

Клавіші ноутбука мають делікатні кріплення, які можна пошкодити під час необережного очищення.

Dell рекомендує використовувати мікрофібру, стиснене повітря та ватні палички для видалення забруднень.

Очищувати клавіатуру варто в такій послідовності:

Вимкніть ноутбук і від'єднайте кабель живлення. Злегка нахиліть пристрій, щоб крихти було легше видалити. М'яким сухим пензликом обережно приберіть пил навколо клавіш. За потреби скористайтеся балончиком зі стисненим повітрям. Тримайте його вертикально та короткими струменями видувайте пил із проміжків між клавішами. Не підносьте сопло впритул до поверхні. Протріть клавіші сухою мікрофіброю. Якщо залишилися плями, скористайтеся ледь зволоженою серветкою, якщо це дозволено виробником. Дочекайтеся повного висихання поверхні перед увімкненням ноутбука.

Не намагайтеся самостійно підчіплювати та знімати клавіші ноутбука. Під ними розташовані тонкі механізми, які можуть зламатися.

Як почистити окрему клавіатуру комп'ютера

Окрему клавіатуру зручніше очищувати, оскільки її можна від'єднати та обережно перевернути, щоб висипати крихти.

За інформацією Lenovo, перед очищенням потрібно перевірити рекомендації виробника конкретної моделі. Це важливо, оскільки конструкція клавіш і допустимі способи догляду можуть відрізнятися.

Для очищення:

Від'єднайте клавіатуру від комп'ютера або вимкніть бездротову модель. Обережно переверніть її клавішами донизу та злегка постукайте по корпусу, щоб висипалися крихти. Поверніть клавіатуру у звичайне положення та видаліть залишки пилу м'яким пензликом. Якщо виробник дозволяє, скористайтеся стисненим повітрям для очищення проміжків між клавішами. Протріть поверхню мікрофіброю, за потреби злегка зволоженою дозволеним засобом. Дочекайтеся повного висихання перед підключенням клавіатури.

У деяких механічних клавіатурах ковпачки клавіш можна знімати для глибшого очищення. Проте робити це варто лише тоді, коли виробник передбачив таку можливість і пояснив процедуру зняття.

Як прибрати жирні та липкі сліди з клавіш

Відповідно до рекомендацій Apple, тверді непористі поверхні її пристроїв, зокрема клавіатури, можна обережно протирати серветками, просоченими 70% ізопропіловим спиртом.

Однак сумісність спиртових засобів залежить від виробника та покриття клавіатури. Тому цей спосіб не варто застосовувати до всіх пристроїв без перевірки інструкції.

Якщо виробник дозволяє таке очищення:

використайте рекомендовану спиртову серветку або відповідний засіб із мікрофіброю;

обережно протріть забруднені клавіші;

не допускайте потрапляння рідини під клавіші;

дочекайтеся повного висихання поверхні.

Серветка має бути ледь вологою, а не мокрою. Наносити рідину безпосередньо на клавіатуру не можна.

Якщо клавіша продовжує залипати після очищення, забруднення могло потрапити всередину механізму. У такому разі не варто намагатися промити його водою чи силоміць знімати клавішу.

Чого не можна робити під час очищення клавіатури

Найпоширеніші помилки:

Розпилювати рідину безпосередньо на клавіші. Волога може потрапити всередину та пошкодити електронні компоненти.

Волога може потрапити всередину та пошкодити електронні компоненти. Використовувати відбілювач, ацетон та агресивні побутові засоби. Вони можуть пошкодити пластикові поверхні, захисне покриття або написи.

Вони можуть пошкодити пластикові поверхні, захисне покриття або написи. Терти клавіші жорсткою губкою. Абразивні матеріали можуть залишити подряпини.

Абразивні матеріали можуть залишити подряпини. Підчіплювати клавіші ножем чи іншими гострими предметами. Це створює ризик пошкодження кріплень.

Це створює ризик пошкодження кріплень. Використовувати потужний побутовий пилосос. Сильне всмоктування може пошкодити окремі елементи клавіатури. Якщо виробник дозволяє пилосос, варто застосовувати низьку потужність і м'яку насадку.

Сильне всмоктування може пошкодити окремі елементи клавіатури. Якщо виробник дозволяє пилосос, варто застосовувати низьку потужність і м'яку насадку. Підключати клавіатуру до повного висихання. Залишкова волога може спричинити несправність електроніки.

Для звичайного видалення пилу часто достатньо сухої мікрофібри та м'якого пензлика. Використовувати рідкі засоби щоразу необов'язково.

Що робити, якщо на клавіатуру пролили воду або напій

Якщо рідина потрапила всередину клавіатури, звичайного очищення поверхні недостатньо.

За рекомендаціями ASUS, якщо на клавіатуру ноутбука пролили рідину, пристрій потрібно негайно вимкнути та від'єднати від живлення. Якщо акумулятор знімний, його також слід вийняти.

Подальші дії:

Обережно промокніть видиму рідину чистою сухою серветкою. Не намагайтеся прискорити висихання гарячим повітрям фена. Залиште ноутбук сохнути щонайменше на 24 години відповідно до рекомендацій виробника. Навіть якщо пристрій після висихання працює нормально, зверніться до сервісного центру для перевірки.

Важливо, що 24 години висихання не гарантують відсутності пошкоджень. Волога та залишки солодких напоїв можуть спричинити корозію й забруднення внутрішніх компонентів.

Якщо рідину пролили на окрему клавіатуру, її потрібно відразу від'єднати від комп'ютера або вимкнути та перевірити інструкцію виробника щодо подальших дій.