Як безпечно почистити срібло та золото вдома: поради від Pandora,Tiffany & Co та інших

Золоті та срібні прикраси можуть тьмяніти через залишки косметики й повсякденні забруднення. Проте спосіб очищення залежить не лише від металу: прикраси з камінням, позолотою чи спеціально затемненими візерунками потребують більш делікатного догляду.

Styler розповідає, як правильно чистити золоті та срібні прикраси вдома, які засоби використовувати та чого варто уникати, щоб не пошкодити вироби.

Як зрозуміти, чи можна чистити прикрасу вдома

Перед очищенням з'ясуйте, з якого матеріалу виготовлена прикраса, чи має вона покриття та вставки з камінням. Якщо у виробі поєднано кілька матеріалів, враховуйте особливості догляду за найделікатнішим із них.

Якщо точний склад прикраси невідомий, почніть з обережного протирання м'якою сухою тканиною без ворсу. Перш ніж використовувати воду або спеціальні засоби, перевірте рекомендації виробника.

Особливої обережності потребують позолочені прикраси, вироби з родієвим покриттям і чорнене срібло. Жорсткі щітки, абразивні засоби та інтенсивне тертя можуть пошкодити їхню поверхню. Тому способи очищення звичайного золота чи срібла не завжди підходять для таких виробів.

Як почистити золоті прикраси

Для золотих виробів Американське гемологічне товариство (AGS) рекомендує м’який мильний розчин і делікатне очищення.

Наведені нижче кроки підходять для простих золотих прикрас без каміння, емалі та декоративного покриття. Якщо виробник дає окремі вказівки, дотримуйтеся їх.

1. Приготуйте розчин. Додайте до теплої води невелику кількість м’якого засобу для миття посуду.

2. Обережно очистіть прикрасу. Використовуйте м’яку тканину, а для заглиблень і ланок ланцюжка - щіточку з м’якою щетиною. Не натискайте сильно.

3. Змийте залишки засобу. Ретельно промийте прикрасу чистою, ледь теплою водою.

4. Просушіть. Промокніть безворсовою серветкою та дайте повністю висохнути перед носінням або зберіганням.

Не кожна зміна кольору золота пов’язана із забрудненням. Ювелірні золоті сплави можуть темніти через інші метали в їхньому складі. Якщо після миття плями залишилися, краще звернутися до відповідних фахівців.

Як прибрати потемніння зі срібла

Срібло може темніти під впливом сполук сірки, вологи, косметики та побутової хімії. Для видалення такого нальоту Tiffany & Co. радить використовувати спеціальний засіб для срібла та м’яку тканину.

Для звичайної срібної прикраси без покриття, каміння та декоративного чорніння дійте так:

1. Виберіть засіб саме для срібних ювелірних виробів і перевірте обмеження на етикетці.

2. Якщо інструкція передбачає нанесення на тканину, використайте невелику кількість і делікатно протріть метал.

3. Змийте засіб, якщо цього вимагає виробник, і ретельно висушіть прикрасу.

Декоративні темні заглиблення не потрібно вичищати до блиску. На оксидованому сріблі вони є частиною оздоблення. Полірувальні засоби можуть його зняти; для таких виробів Tiffany рекомендує суху чисту тканину.

Очищене срібло зберігайте сухим, окремо від інших прикрас, бажано в мішечку із захистом від потемніння.

Як доглядати за позолоченими прикрасами

Позолота - це покриття, тому засіб для очищення срібної основи не обов’язково підходить для поверхні виробу.

Наприклад, для своєї колекції з покриттям рожевим золотом Pandora рекомендує:

Злегка змочити м’яку тканину без очищувального просочення в ледь теплій воді з невеликою кількістю м’якого мила.

Обережно протерти прикрасу.

Змити залишки мила чистою водою та промокнути м’якою серветкою.

Бренд застерігає від використання рідин для полірування срібла, ультразвуку та серветок з очищувальним просоченням, не призначених для цього покриття. Для інших позолочених виробів перевірте рекомендації їхнього виробника.

Якщо позолота вже стерлася, чищення не відновить її - потрібна оцінка ювеліра.

Які прикраси краще не замочувати

Для виробів із перлами, опалами та смарагдами Ювелірна рада Південної Африки рекомендує обережне очищення м'якою вологою тканиною без замочування. Для глибшого чищення варто уточнити спосіб у ювеліра: значення мають і вставка, і її обробка.

Також не варто:

чистити прикраси зубною пастою чи відбілювачем - вони можуть пошкодити поверхню;

- вони можуть пошкодити поверхню; використовувати ультразвукову ванночку без перевірки сумісності, особливо якщо камінь хитається або має складне кріплення.

Коли краще звернутися до ювеліра

Якщо після очищення на прикрасі залишилися плями, змінився колір покриття або з'явилися подряпини, проблема може бути не лише в забрудненні. Не варто намагатися усунути її сильнішим тертям чи агресивними засобами.

До ювеліра також варто звернутися, якщо камені розхиталися, застібка пошкоджена або покриття почало стиратися. Такі проблеми неможливо усунути самостійно.

Догляд за антикварними, дорогими та особливо цінними прикрасами краще попередньо узгодити з виробником або ювеліром, особливо якщо їхній склад чи особливості обробки невідомі.

Щоб прикраси довше залишалися чистими, знімайте їх перед прибиранням, плаванням і тренуваннями. Зберігайте вироби в окремих м’яких мішечках або відділеннях скриньки, щоб вони не дряпали одне одного.