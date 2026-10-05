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Главная Вкусно Ужин на двоих за 150 гривен: рецепт курицы с грибами и сыром в слоеном тесте
Вкусно 05 октября 2026 · 17:37
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Ужин на двоих за 150 гривен: рецепт курицы с грибами и сыром в слоеном тесте

Сытное блюдо, которое легко можно приготовить дома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Ужин на двоих за 150 гривен: рецепт курицы с грибами и сыром в слоеном тесте

Курица с грибами и сыром в слоеном тесте (фото: Styler)

В этом рецепте нет сложных техник или необычных ингредиентов. Самое интересное - способ заворачивания начинки, благодаря которому готовое блюдо напоминает румяную выпечку из пекарни.

Как приготовить ужин на двоих за 150 гривен, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя с ником "delicate_madonna".

Ингредиенты

  • куриное филе - 200 г (около 50 грн)
  • дрожжевое слоеное тесто - 450 г (47 грн)
  • шампиньоны - 100 г (20 грн)
  • сыр гауда - 80 г (24 грн)
  • лук - 1 шт. (2 грн)
  • яйцо - 1 шт. (5 грн)
  • кунжут - по желанию.

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Лук и шампиньоны также измельчите.

Разогрейте антипригарную сковороду и обжарьте курицу, грибы и лук до готовности.

Сыр натрите на терке. Яйцо разделите на белок и желток.

Добавьте творог в готовую начинку и перемешайте. Дайте смеси немного остыть.

Слоеное тесто раскатайте и выложите начинку посередине. Края теста нарежьте полосками и заверните их поверх начинки, формируя "плетенку".

Смажьте тесто желтком. По желанию посыпьте кунжутом.

Выпекайте при температуре 175 градусов 10-15 минут, пока тесто не подрумянится сверху.

Дождитесь, пока готовое блюдо немного остынет, порежьте порционными кусочками и подавайте.

Как сделать блюдо вкуснее

  • Добавляйте специи к курице. Паприка, черный перец, сушеный чеснок или итальянские травы сделают вкус начинки более ярким.
  • Равномерно распределяйте творог. Тогда он хорошо расплавится и придаст начинку нежности.
  • Не перегружайте тесто начинкой. Выкладывайте ее равномерно в центре, чтобы "плетенку" было легко сформировать, а тесто хорошо пропеклось.
  • Смазывайте тесто желтком перед выпечкой. Так корочка получится золотистой и аппетитной.
  • Подавайте блюдо теплым. В теплом виде сыр останется тягучим, а начинка - сочной.

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