Ужин на двоих за 150 гривен: рецепт курицы с грибами и сыром в слоеном тесте

В этом рецепте нет сложных техник или необычных ингредиентов. Самое интересное - способ заворачивания начинки, благодаря которому готовое блюдо напоминает румяную выпечку из пекарни.

Как приготовить ужин на двоих за 150 гривен, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя с ником "delicate_madonna".

Ингредиенты

куриное филе - 200 г (около 50 грн)

дрожжевое слоеное тесто - 450 г (47 грн)

шампиньоны - 100 г (20 грн)

сыр гауда - 80 г (24 грн)

лук - 1 шт. (2 грн)

яйцо - 1 шт. (5 грн)

кунжут - по желанию.

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Лук и шампиньоны также измельчите.

Разогрейте антипригарную сковороду и обжарьте курицу, грибы и лук до готовности.

Сыр натрите на терке. Яйцо разделите на белок и желток.

Добавьте творог в готовую начинку и перемешайте. Дайте смеси немного остыть.

Слоеное тесто раскатайте и выложите начинку посередине. Края теста нарежьте полосками и заверните их поверх начинки, формируя "плетенку".

Смажьте тесто желтком. По желанию посыпьте кунжутом.

Выпекайте при температуре 175 градусов 10-15 минут, пока тесто не подрумянится сверху.

Дождитесь, пока готовое блюдо немного остынет, порежьте порционными кусочками и подавайте.

Как сделать блюдо вкуснее