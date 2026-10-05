Ужин на двоих за 150 гривен: рецепт курицы с грибами и сыром в слоеном тесте

В этом рецепте нет сложных техник или необычных ингредиентов. Самое интересное - способ заворачивания начинки, благодаря которому готовое блюдо напоминает румяную выпечку из пекарни.
Как приготовить ужин на двоих за 150 гривен, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя с ником "delicate_madonna".
Ингредиенты
- куриное филе - 200 г (около 50 грн)
- дрожжевое слоеное тесто - 450 г (47 грн)
- шампиньоны - 100 г (20 грн)
- сыр гауда - 80 г (24 грн)
- лук - 1 шт. (2 грн)
- яйцо - 1 шт. (5 грн)
- кунжут - по желанию.
Как приготовить
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Лук и шампиньоны также измельчите.
Разогрейте антипригарную сковороду и обжарьте курицу, грибы и лук до готовности.
Сыр натрите на терке. Яйцо разделите на белок и желток.
Добавьте творог в готовую начинку и перемешайте. Дайте смеси немного остыть.
Слоеное тесто раскатайте и выложите начинку посередине. Края теста нарежьте полосками и заверните их поверх начинки, формируя "плетенку".
Смажьте тесто желтком. По желанию посыпьте кунжутом.
Выпекайте при температуре 175 градусов 10-15 минут, пока тесто не подрумянится сверху.
Дождитесь, пока готовое блюдо немного остынет, порежьте порционными кусочками и подавайте.
Как сделать блюдо вкуснее
- Добавляйте специи к курице. Паприка, черный перец, сушеный чеснок или итальянские травы сделают вкус начинки более ярким.
- Равномерно распределяйте творог. Тогда он хорошо расплавится и придаст начинку нежности.
- Не перегружайте тесто начинкой. Выкладывайте ее равномерно в центре, чтобы "плетенку" было легко сформировать, а тесто хорошо пропеклось.
- Смазывайте тесто желтком перед выпечкой. Так корочка получится золотистой и аппетитной.
- Подавайте блюдо теплым. В теплом виде сыр останется тягучим, а начинка - сочной.
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