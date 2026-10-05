Вечеря на двох за 150 гривень: рецепт курки з грибами та сиром у листковому тісті

Курка з грибами та сиром у листковому тісті (фото: Styler)

У цьому рецепті немає складних технік чи незвичних інгредієнтів. Найцікавіше - спосіб загортання начинки, завдяки якому готова страва нагадує рум'яну випічку з пекарні.

Як приготувати вечерю на двох за 150 гривень, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram користувача під ніком "delicate_madonna".

Інгредієнти куряче філе - 200 г (близько 50 грн)

дріжджове листкове тісто - 450 г (47 грн)

печериці - 100 г (20 грн)

сир гауда - 80 г (24 грн)

цибуля - 1 шт. (2 грн)

яйце - 1 шт. (5 грн)

кунжут - за бажанням. Як приготувати Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Цибулю та печериці також подрібніть. Розігрійте антипригарну сковороду та обсмажте курку, гриби й цибулю до готовності. Сир натріть на тертці. Яйце розділіть на білок і жовток. Додайте сир до готової начинки та перемішайте. Дайте суміші трохи охолонути. Листкове тісто розкачайте та викладіть начинку посередині. Краї тіста наріжте смужками та загорніть їх поверх начинки, формуючи "плетінку". Змастіть тісто жовтком. За бажанням посипте кунжутом. Випікайте за температури 175 градусів 10-15 хвилин, доки тісто не підрум'яниться зверху. Дочекайтеся, поки готова страва трохи охолоне, наріжте порційними шматочками та подавайте. Як зробити страву смачнішою Додавайте спеції до курки. Паприка, чорний перець, сушений часник або італійські трави зроблять смак начинки більш яскравим.

Паприка, чорний перець, сушений часник або італійські трави зроблять смак начинки більш яскравим. Рівномірно розподіляйте сир. Тоді він добре розплавиться та додасть начинці ніжності.

Тоді він добре розплавиться та додасть начинці ніжності. Не перевантажуйте тісто начинкою. Викладайте її рівномірно в центрі, щоб "плетінку" було легко сформувати, а тісто добре пропеклося.

Викладайте її рівномірно в центрі, щоб "плетінку" було легко сформувати, а тісто добре пропеклося. Змащуйте тісто жовтком перед випіканням. Так скоринка вийде золотистою та апетитною.

Так скоринка вийде золотистою та апетитною. Подавайте страву теплою. У теплому вигляді сир залишатися тягучим, а начинка - соковитою. View this post on Instagram