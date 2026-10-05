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Главная Люди Повалий спела "Пісню про рушник" в РФ и сделала новое заявление об украинцах (видео)
Люди 05 октября 2026 · 16:09
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Повалий спела "Пісню про рушник" в РФ и сделала новое заявление об украинцах (видео)

Артистка исполнила украинскую песню на российской сцене, а затем заявила, что верит в будущее "примирение"
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Повалий спела "Пісню про рушник" в РФ и сделала новое заявление об украинцах (видео)

Таисия Повалий (коллаж: Styler)

Певица Таисия Повалий, после начала полномасштабного вторжения поддержала Россию и осталась там жить, отметилась новыми заявлениями об украинцах. Во время концерта в РФ она заговорила о якобы будущем "примирении", а также исполнила украинскую "Пісню про рушник".

Что говорила Повалий, рассказывает Styler.

Что заявила Повалий об украинцах

Во время выступления Повалий в очередной раз выразила свою приверженность России и заговорила об украинцах. Певица заявила, что, по ее мнению, они якобы скоро "придут мириться" с россиянами.

Таким образом, артистка фактически представила возможное "примирение" как вопрос времени, не упомянув об ответственности России за полномасштабное вторжение в Украину.

"Они скоро придут мириться", - заявила Повалий.

Также артистка в который раз выразила свою любовь к России, где она продолжает жить и выступать.

Повалий спела по-украински на концерте в России

После своей речи Повалий исполнила композицию "На Руси". В то же время во время концерта прозвучала и украинская "Пісня про рушник".

Это известная украинская композиция на слова Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды, написанная в 1950-х годах.

Повалий продолжает исполнять украинские песни на концертах в России, несмотря на свою публичную поддержку страны, которая ведет полномасштабную войну против Украины.

Что известно о позиции Таисии Повалий

После начала полномасштабного российского вторжения Повалий осталась в России и публично поддержала страну-агрессора. Она продолжает выступать на российских концертах и участвовать в местных телевизионных проектах.

В марте 2024 года Высший антикоррупционный суд применил к певице санкцию и взыскал в доход государства ее активы в Украине. В частности, речь шла о недвижимости, автомобиле и имущественных правах на музыкальные произведения.

В сентябре 2024 года СБУ сообщила Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых коллаборационная деятельность и публичные призывы к войне.

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