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Головна Люди Повалій заспівала "Пісню про рушник" у РФ та зробила нову заяву про українців (відео)
Люди 05 жовтня 2026 · 16:09
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Повалій заспівала "Пісню про рушник" у РФ та зробила нову заяву про українців (відео)

Артистка виконала українську пісню на російській сцені, а потім заявила, що вірить у майбутнє "примирення"
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Повалій заспівала "Пісню про рушник" у РФ та зробила нову заяву про українців (відео)

Таїсія Повалій (колаж: Styler)

Співачка Таїсія Повалій, яка після початку повномасштабного вторгнення підтримала Росію та залишилася там жити, відзначилася новими заявами про українців. Під час концерту в РФ вона заговорила про нібито майбутнє "примирення", а також виконала українську "Пісню про рушник".

Що казала Повалій, розповідає Styler.

Що заявила Повалій про українців

Під час виступу Повалій вкотре висловила прихильність до Росії та заговорила про українців. Співачка заявила, що, на її думку, українці нібито "скоро прийдуть миритися" з росіянами.

Таким чином артистка фактично представила можливе "примирення" як питання часу, не згадавши про відповідальність Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

"Вони скоро прийдуть миритися", - заявила Повалій.

Також артистка вкотре висловила свою любов до Росії, де продовжує жити та виступати.

Повалій заспівала українською на концерті в Росії

Після своєї промови Повалій виконала композицію "На Русі". Водночас під час концерту прозвучала й українська "Пісня про рушник".

Це відома українська композиція на слова Андрія Малишка та музику Платона Майбороди, написана у 1950-х роках.

Повалій продовжує використовувати український репертуар під час виступів у Росії, попри свою публічну підтримку країни, яка веде повномасштабну війну проти України.

Що відомо про позицію Таїсії Повалій

Після початку повномасштабного російського вторгнення, Повалій залишилася в Росії та публічно підтримала країну-агресорку. Вона продовжує виступати на російських концертах і брати участь у місцевих телевізійних проєктах.

У березні 2024 року Вищий антикорупційний суд застосував до співачки санкцію та стягнув у дохід держави її активи в Україні. Зокрема, йшлося про нерухомість, автомобіль та майнові права на музичні твори.

У вересні 2024 року СБУ повідомила Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких колабораційна діяльність і публічні заклики до війни.

Раніше Styler також розповідав, як змінилося ставлення Марти Адамчук до Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни залишилася в Росії.

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