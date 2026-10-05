Гороскоп на 5-11 октября: что принесет неделя ретроградной Венеры и Новолуния

На этой неделе следует завершать начатое, уделить внимание отношениям и не спешить с важными изменениями. Будут дни для творчества, домашних дел и подведения итогов, но есть и предостережения, которые касаются Новолуния в Весах.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева сделала прогноз на каждый день с 5 по 11 октября и рассказала, что для нас готовит эта неделя.

Ретроградная Венера: на что обратить внимание в течение недели

По прогнозу Соловьевой, вся неделя приходится на период ретроградной Венеры, который длится с 3 октября по 14 ноября. В астрологии эту планету связывают с отношениями, красотой, творчеством и финансами.

В этот период астролог советует не торопиться с началом романтических отношений, переходом на следующий уровень в паре или разрывом отношений. Среди изменений, которые она рекомендует отложить, обновление имиджа и дизайна квартиры, приобретение дорогой одежды, украшений и предметов искусства.

Соловьева предлагает проанализировать романтические, дружеские и деловые отношения, вернуться к нерешенным вопросам из прошлого и поработать с накопленными обидами.

Также в ее рекомендациях творчество, ревизия гардероба и аксессуаров и наведение порядка в кошельке. Главным уроком этого периода астролог называет принятие себя.

Понедельник, 5 октября: семья и домашние дела

Начало недели Соловьева считает неблагоприятным для новых начинаний и важных решений. День же, по ее прогнозу, подходит для самосовершенствования, семейных вопросов и домашних дел.

Осторожность астролог рекомендует тем, чья деятельность связана с руководством, творчеством, педагогикой, детьми и предметами роскоши.

Отдельно она выделяет промежуток с 17:23 до 19:06. По ее расчетам, тогда Луна будет находиться в так называемом разрушительном градусе Льва. В астрологической трактовке Соловьевой этот период связан с испытаниями на выдержку.

В это время она советует не назначать важные дела, избегать расточительности, демонстративности и чрезмерной азартности.

Вторник, 6 октября: устранение противоречий

Вторник в прогнозе - день преодоления страхов и устранения противоречий. Соловьева рекомендует быть выборочными в общении и не тратить силы на лишние разговоры. Также она предостерегает по поводу возможной кражи.

Новые начинания, романтические свидания, трудоустройство, приобретение или ремонт автомобиля и бытовой техники астролог считает нежелательными занятиями этого дня. Советует избегать и чрезмерных рабочих нагрузок.

С 13:22 до конца суток, по ее расчетам, Луна будет "без курса". Так Соловьева обозначает астрологический период, которые считается неудачным для значимых начинаний, покупок и перемен. Подобные промежутки повторятся еще несколько раз в течение недели.

Среда, 7 октября: творчество и интеллектуальный труд

Среду астролог называет благоприятной для творчества и интеллектуальной работы. В то же время рекомендует избегать сплетен, лишних разговоров и распространения дезинформации.

В прогнозе есть оговорки относительно возможного обмана и мошенничества. Соловьева также советует следить за вещами, чтобы ничего не потерять.

Важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, командировки и установление отношений с соседями она не рекомендует планировать на этот день.

Четверг, 8 октября: ремонт и текущие задания

По расчетам Соловьевой, Луна будет "без курса" в течение всех суток. Поэтому астролог советует воздержаться от принципиальных начинаний и решений.

Ее предостережения касаются смены места жительства, оформления на новую работу и начала дел в сферах бизнеса, юриспруденции, образования и науки. Также она не советует начинать новые проекты, связанные с путешествиями, иностранными языками и международным сотрудничеством.

В то же время среди возможных занятий на четверг в прогнозе указаны ремонт и перестройка дома.

Пятница, 9 октября: завершение дел и подведение итогов

Пятницу Соловьева характеризует как стрессовый день. Основная рекомендация - завершать текущие дела, подводить итоги и готовить необходимые отчеты.

Месяц, по ее расчетам, будет оставаться без курса до 11:10, а с 11:11 до 12:58 будет находиться в так называемом разрушительном градусе Весов.

Этот промежуток астрологиня связывает с испытаниями в отношениях и вопросах репутации. Она советует не назначать на него важные дела, сохранять выдержку и быть внимательными к людям, которые нуждаются в помощи.

Суббота, 10 октября: Новолуние в Весах

Главное событие субботы в прогнозе - Новолуние в Весах, точную фазу которого Соловьева указывает на 18:50.

В центре внимания, по ее трактовке, окажутся партнерство, отношения с окружающими, дипломатия, гармония, искусство и индустрия красоты.

Астролог называет день критическим и рекомендует заниматься черновой работой. Новые начинания и важные решения она рекомендует отложить.

Отдельная оговорка касается планирования. На этот раз Соловьева не рекомендует составлять планы в первый час после Новолуния. Причиной она называет астрологические конфигурации, трактуемые как возможные препятствия для реализации задуманного.

Воскресенье, 11 октября: без новых начинаний

Воскресенье Соловьева также считает неблагоприятным для начала новых дел, важных решений, дальних путешествий и авантюр.

По ее расчетам, с 02:07 до 18:21 Луна будет "без курса". На этот промежуток она не рекомендует планировать значимые изменения и покупки.

Отдельно астролог рекомендует не начинать новых дел, связанных с развлечениями, азартными играми, выступлениями перед аудиторией и романтическими приключениями.