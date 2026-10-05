Гороскоп на 5-11 жовтня: що принесе тиждень ретроградної Венери та Молодика

Цього тижня варто завершувати розпочате, приділити увагу стосункам і не поспішати з важливими змінами. Будуть дні для творчості, домашніх справ і підбиття підсумків, але є й застереження, що стосуються Молодика в Терезах.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова зробила прогноз на кожен день із 5 до 11 жовтня та розповіла, що для нас готує цей тиждень.

Ретроградна Венера: на що звернути увагу протягом тижня

За прогнозом Соловйової, весь тиждень припадає на період ретроградної Венери, який триває з 3 жовтня до 14 листопада. В астрології цю планету пов’язують зі стосунками, красою, творчістю та фінансами.

У цей період астрологиня радить не поспішати з початком романтичних стосунків, переходом на наступний рівень у парі або розривом взаємин. Серед змін, які вона рекомендує відкласти, оновлення іміджу та дизайну квартири, придбання дорогого одягу, прикрас і предметів мистецтва.

Натомість Соловйова пропонує проаналізувати романтичні, дружні й ділові взаємини, повернутися до невирішених питань минулого та попрацювати з накопиченими образами.

Також у її рекомендаціях творчість, ревізія гардероба й аксесуарів та наведення ладу в гаманці. Головним уроком цього періоду астрологиня називає прийняття себе.

Понеділок, 5 жовтня: родина та домашні справи

Початок тижня Соловйова вважає несприятливим для нових починань і важливих рішень. Натомість день, за її прогнозом, підходить для самовдосконалення, родинних питань і домашніх справ.

Обережність астрологиня радить тим, чия діяльність пов’язана з керівництвом, творчістю, педагогікою, дітьми та предметами розкоші.

Окремо вона виділяє проміжок із 17:23 до 19:06. За її розрахунками, тоді Місяць перебуватиме в так званому руйнівному градусі Лева. В астрологічному трактуванні Соловйової цей період пов’язаний із випробуваннями на витримку.

На цей час вона радить не призначати важливих справ, уникати марнотратства, демонстративності та надмірної азартності.

Вівторок, 6 жовтня: вирішення суперечностей

Вівторок у прогнозі - день подолання страхів і вирішення суперечностей. Соловйова рекомендує бути вибірковими у спілкуванні та не витрачати сили на зайві розмови. Також вона застерігає щодо можливої крадіжки.

Нові починання, романтичні побачення, працевлаштування, придбання чи ремонт автомобіля та побутової техніки астрологиня вважає небажаними заняттями цього дня. Радить уникати й надмірних робочих навантажень.

Із 13:22 до кінця доби, за її розрахунками, Місяць буде "без курсу". Так Соловйова позначає астрологічний період, який вважає невдалим для значущих починань, покупок і змін. Подібні проміжки повторяться ще кілька разів упродовж тижня.

Середа, 7 жовтня: творчість та інтелектуальна праця

Середу астрологиня називає сприятливою для творчості та інтелектуальної роботи. Водночас рекомендує уникати пліток, зайвих балачок і поширення дезінформації.

У прогнозі є застереження щодо можливого обману та шахрайства. Соловйова також радить стежити за речами, щоб нічого не загубити.

Важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, відрядження та з’ясування стосунків із сусідами вона не рекомендує планувати на цей день.

Четвер, 8 жовтня: ремонт і поточні завдання

За розрахунками Соловйової, Місяць буде "без курсу" протягом усієї доби. Тому астрологиня рекомендує утриматися від важливих починань і рішень.

Її застереження стосуються зміни місця проживання, оформлення на нову роботу та початку справ у сферах бізнесу, юриспруденції, освіти й науки. Також вона не радить розпочинати нові проєкти, пов’язані з подорожами, іноземними мовами та міжнародною співпрацею.

Водночас серед можливих занять на четвер у прогнозі зазначені ремонт і перебудова будинку.

П’ятниця, 9 жовтня: завершення справ і підбиття підсумків

П’ятницю Соловйова характеризує як стресовий день. Основна рекомендація - завершувати поточні справи, підбивати підсумки та готувати необхідні звіти.

Місяць, за її розрахунками, залишатиметься "без курсу" до 11:10, а з 11:11 до 12:58 перебуватиме в так званому руйнівному градусі Терезів.

Цей проміжок астрологиня пов’язує з випробуваннями у взаєминах і питаннях репутації. Вона радить не призначати на нього важливих справ, зберігати витримку та бути уважними до людей, які потребують допомоги.

Субота, 10 жовтня: Молодик у Терезах

Головна подія суботи в прогнозі - Молодик у Терезах, точну фазу якого Соловйова вказує на 18:50.

У центрі уваги, за її трактуванням, опиняться партнерство, стосунки з оточенням, дипломатія, гармонія, мистецтво та індустрія краси.

Астрологиня називає день критичним і рекомендує займатися чорновою роботою. Нові починання та важливі рішення вона радить відкласти.

Окреме застереження стосується планування. Цього разу Соловйова не рекомендує складати плани в першу годину після Молодика. Причиною вона називає астрологічні конфігурації, які трактує як можливі перешкоди для реалізації задуманого.

Неділя, 11 жовтня: без нових починань

Неділю Соловйова також вважає несприятливою для початку нових справ, важливих рішень, далеких подорожей та авантюр.

За її розрахунками, із 02:07 до 18:21 Місяць буде "без курсу". На цей проміжок вона не радить планувати значущих змін і покупок.

Окремо астрологиня рекомендує не розпочинати нових справ, пов’язаних із розвагами, азартними іграми, виступами перед аудиторією та романтичними пригодами.