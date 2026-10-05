Почему в шкафу появляется запах сырости и как его убрать

Неприятный затхлый запах в шкафу часто появляется из-за повышенной влажности , недостаточной циркуляции воздуха или вещей, которые положили на хранение недостаточно сухими. Игнорировать проблему не стоит, ведь стойкий запах сырости также может являться признаком появления плесени.

Как рассказывает Styler, советы по предотвращению появления сырости и плесени в доме опубликовало Агентство по охране окружающей среды США EPA.

Почему в шкафу появляется запах сырости

Одна из главных причин - избыток влаги. Особенно часто проблема возникает в шкафах, стоящих у холодных наружных стен, а также в помещениях с недостаточной вентиляцией.

EPA советует поддерживать относительную влажность в помещении ниже 60%, а оптимально - в пределах 30-50%. Высокая влажность создает условия, при которых плесень может появляться на одежде, мебели и других поверхностях.

Причиной неприятного запаха могут стать и сами вещи. Не стоит складывать в шкаф влажную после стирки одежду, полотенца или обувь. Даже небольшое количество влаги в закрытом пространстве может усугубить проблему.

Как убрать неприятный запах

Сначала шкаф следует полностью освободить. Одежду и другие вещи нужно перебрать, а полки, стенки и углы внимательно осмотреть. Если запах появился на одежде, ее лучше постирать и полностью высушить, прежде чем возвращать в шкаф.

Сам шкаф следует очистить от пыли и загрязнений и хорошо просушить. Важно также обеспечить циркуляцию воздуха: периодически оставлять дверцы открытыми и не заполнять полки вещами слишком плотно.

Если в комнате постоянно повышенная влажность, может помочь осушитель воздуха. Однако важно найти ее причину - например, протечку, конденсат или недостаточную вентиляцию.

Что делать, если в шкафу появилась плесень

Устойчивый затхлый запах может быть одним из признаков появления плесени, даже если ее еще не видно. EPA советует в такой ситуации искать источник влаги, поскольку простой маскировки запаха недостаточно.

Если плесень появилась на твердой поверхности, ее нужно очистить моющим средством и водой, а затем полностью высушить поверхность. Одновременно необходимо устранить источник влаги, иначе проблема может вернуться.

Если поражение значительное, плесень постоянно возвращается или причина сырости непонятна, лучше обратиться к специалистам.

Как не допустить появления запаха снова

Перед сезонным хранением вещи нужно постирать и полностью высушить. Не стоит складывать в шкаф даже слегка влажную одежду или обувь.

Также не следует набивать шкаф вещами вплотную - между ними должно оставаться пространство для циркуляции воздуха. Периодическое проветривание и контроль влажности помогут снизить риск повторного появления сырости.

Ароматизаторы и саше лучше использовать только после устранения причины запаха. Они могут придать вещам приятный аромат, но не решают проблему избыточной влажности или плесени.