Чому в шафі з'являється запах сирості та як його прибрати

Неприємний затхлий запах у шафі часто з'являється через підвищену вологість , недостатню циркуляцію повітря або речі, які поклали на зберігання недостатньо сухими. Ігнорувати проблему не варто, адже стійкий запах сирості також може бути ознакою появи плісняви.

Як розповідає Styler, поради щодо запобігання появі сирості та плісняви в оселі опублікувало Агентство з охорони довкілля США EPA.

Чому в шафі з'являється запах сирості

Одна з головних причин - надлишок вологи. Особливо часто проблема виникає у шафах, які стоять біля холодних зовнішніх стін, а також у приміщеннях із недостатньою вентиляцією.

EPA радить підтримувати відносну вологість у приміщенні нижче 60%, а оптимально - у межах 30-50%. Висока вологість створює умови, за яких пліснява може з'являтися на одязі, меблях та інших поверхнях.

Причиною неприємного запаху можуть стати й самі речі. Не варто складати в шафу вологий після прання одяг, рушники або взуття. Навіть невелика кількість вологи в закритому просторі може посилити проблему.

Як прибрати неприємний запах

Спочатку шафу варто повністю звільнити. Одяг та інші речі потрібно перебрати, а полиці, стінки й кути уважно оглянути. Якщо запах перейшов на одяг, його краще випрати та повністю висушити перед тим, як повертати на місце.

Саму шафу слід очистити від пилу та забруднень і добре просушити. Важливо також забезпечити циркуляцію повітря: періодично залишати дверцята відкритими та не заповнювати полиці речами надто щільно.

Якщо у кімнаті постійно висока вологість, може допомогти осушувач повітря. Однак важливо знайти її причину: наприклад, протікання, конденсат або недостатню вентиляцію.

Що робити, якщо в шафі з'явилася пліснява

Стійкий затхлий запах може бути одним із сигналів появи плісняви, навіть якщо її ще не видно. EPA радить у такій ситуації шукати джерело вологи, адже простого маскування запаху недостатньо.

Якщо пліснява з'явилася на твердій поверхні, її потрібно очистити мийним засобом і водою, а потім повністю висушити поверхню. Одночасно необхідно усунути джерело вологи, інакше проблема може повернутися.

Якщо ураження значне, пліснява постійно повертається або причина сирості незрозуміла, краще звернутися до фахівців.

Як не допустити появи запаху знову

Перед сезонним зберіганням речі потрібно випрати та повністю висушити. Не варто складати в шафу навіть трохи вологий одяг або взуття.

Також не слід набивати шафу речами впритул - між ними має залишатися простір для циркуляції повітря. Періодичне провітрювання та контроль вологості допоможуть зменшити ризик повторної появи сирості.

А ось ароматизатори та саше краще використовувати лише після усунення причини запаху. Вони можуть зробити аромат приємнішим, але не вирішують проблему надлишкової вологи або плісняви.